Mua sườn xám qua mạng, người phụ nữ biến mình trông như đòn bánh tét

Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 00:22 AM (GMT+7)

Vì tin hình ảnh trên mạng, người phụ nữ này đã phải nhận cái kết đắng khi trang phục không khác gì giẻ lau.

Hình ảnh người mẫu diện sườn xám gợi cảm trên mạng.

Với sự phát triển của Internet việc mua bán online cũng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, người mua có nguy cơ bị lừa rất lớn do không tận mắt kiểm chứng chất lượng sản phẩm. Một câu chuyện dở khóc dở cười về người phụ nữ mua sườn xám một đằng nhận về một nẻo đang được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Người mẫu mặc một bộ sườn xám màu hồng pastel với họa tiết hình hoa tinh tế. Trang phục còn được cut - out ở phía vai và phần đùi gợi cảm. Bởi vậy, khách hàng đã không do dự đặt mua trong sự kì vọng. Kết quả, cô nhận về bộ đồ không khác gì giẻ lau. Một số người bày tỏ, bộ trang phục này thật sự phí tiền, khẳng định mua đồ trên mạng không khác gì đánh bạc. Có người bênh vực rằng do vóc dáng của người mẫu và người mặc khác nhau nên mới dẫn đến trang phục mặc không đẹp. Số khác phản bác rằng họ thấy chất liệu vải không tốt, nhắn nhúm, đường may không cẩn thận.

Hình ảnh thực tế khác xa người mẫu mặc gây choáng váng.

Nhiều người khẳng định chất lượng sản phẩm quá kém.

Cách đây không lâu, một cô gái Trung Quốc khác đã bỏ số tiền không nhỏ để mua set đồ màu tím thanh lịch. Kết quả cô nhận được trang phục khác một trời một vực, đặc biệt là chiếc áo quá phồng khiến cô mặc nhìn chẳng khác nào lực sĩ, trong khi cô gái này được nhận xét là có dáng người nhỏ nhắn. "Khi bạn muốn trở thành fashionista nhưng shop lại ship cho bạn cái giẻ rách" - cư dân mạng bình luận.

Người mẫu nhỏ nhắn diện trang phục màu tím thanh lịch.

Còn đây cô gái khi mặc món đồ mình mua với giá không rẻ.

Mua quần áo qua mạng như thế nào?

Không phải lúc nào bạn cũng có thời gian đi mua đồ trực tiếp, nhưng cũng chẳng thể vì thế mà mua bừa quần áo trên mạng bởi vậy cần phải có những mẹo mua hàng thông minh để tránh bị lừa.

- Nắm chắc số đo và chọn cỡ phù hợp: Một bộ trang phục đẹp trước hết phải vừa vặn với vóc dáng của bạn. Vì thế bạn nên nắm rõ số đo của mình như chiều cao, cân nặng, ba vòng ngực, eo, hông. Ngoài ra, bạn nên quy đổi kích cỡ phù hợp bởi không phải quốc gia nào cũng sử dụng hệ thống size giống nhau.

Bộ trang phục vừa vặn là bộ đồ phù hợp với bạn hơn cả.

- Kiểm tra uy tín: Bạn nên đặt niềm tin vào những shop quần áo có thương hiệu, kiểm tra lượt tương tác trên fanpage và nhận xét của những người đã mua. Còn mua trên website thì bạn cần tìm đúng trang web chính thức để đảm bảo hơn. Với những thương hiệu nổi tiếng cũng rất dễ bị làm giả website nên bạn hãy chú ý đến tên miền, logo,...

Kiểm tra uy tín nơi mình mua hàng chưa bao giờ là điều thừa thãi.

- So sánh giá và tìm hiểu chính sách đổi sản phẩm: Bạn nên tham khảo ở nhiều shop khác nhau để nắm sự chênh lệch về giá cả. Tuy nhiên đừng quá ham đồ rẻ bởi những món đồ vừa rẻ vừa đẹp được bán trên mạng rất hi hữu. Ngoài ra, bạn có thể hỏi chủ shop về chính sách đổi sản phẩm trong trường hợp không vừa hay có lỗi do nhà sản xuất.

Đừng quá ham mua đồ rẻ bởi nhiều khi chất lượng tỉ lệ thuận với giá cả.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/mua-suon-xam-qua-mang-nguoi-phu-nu-bien-minh-trong-nhu-don-banh-tet-1038495.html