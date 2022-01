Mọi chuyện bắt đầu với nhà mốt thời trang cao cấp đầu tiên "House of Worth"

Cùng với sự thành lập của House of Worth, sự khởi đầu của những gì chúng ta biết đến là thuật ngữ “nhà thiết kế thời trang”.

Mọi chuyện bắt đầu với Fredrick Charles Worth, một thợ may người Anh làm việc trong một công ty dệt ở Paris vào giữa những năm 1800. Khi đã thành công ở vị trí của mình, Worth cuối cùng đã được trao cơ hội để bắt đầu may váy. Với sự chú ý đáng kinh ngạc đến từng chi tiết và những thiết kế độc đáo đến ngoạn mục, những chiếc váy của ông đã lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu Eugenie de Montijo của Pháp, một người tạo xu hướng trong cung đình Pháp. Gần như ngay lập tức, Hoàng hậu Eugenie, cùng với một danh sách dài các hoàng gia châu Âu, bắt đầu giao Worth làm thợ may trang phục của họ; ngay sau đó House of Worth, nhà mốt thời trang cao cấp đầu tiên, được thành lập.

Cùng với sự thành lập của House of Worth, sự khởi đầu của những gì chúng ta biết đến là thuật ngữ “nhà thiết kế thời trang”. Worth là nhà may trang phục đầu tiên sử dụng nhãn mác trong trang phục của mình và các người mẫu thật thay vì ma-nơ-canh để giới thiệu trang phục của mình. Mặc dù ngày nay những cách làm này có vẻ khá chuẩn mực, nhưng chúng thực sự mang tính cách mạng và ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành công nghiệp thời trang hiện đại.

Năm 1868, La Chambre Syndicale de la Haute Couture được thành lập nhằm điều chỉnh các nguyên tắc cho những gì có thể được coi là thời trang cao cấp, cũng như giám sát việc sao chép các thiết kế thời trang cao cấp. Yêu cầu về trình độ chuyên môn để thiết kế được làm theo đơn đặt hàng cho khách hàng, được làm bằng tay từ những vật liệu tốt nhất và để mỗi thiết kế là duy nhất, không gì có thể sao chép cho khách hàng khác.

Các khách hàng chính của thời trang cao cấp có trụ sở ở châu Âu, và do giá quần áo cao, thường là những người có địa vị cao.

Một khi thế giới thời trang cao cấp được thành lập, nó đã được định sẵn để phát triển mạnh mẽ. Đến năm 1945, 100 nhãn hiệu đã được La Chambre Syndicale de la Haute Couture công nhận là nhà mốt thời trang cao cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn bổ sung liên quan đến chính nhà mốt. Ví dụ, một số bằng cấp này yêu cầu các công ty phải có tối thiểu 20 nhân viên toàn thời gian có trụ sở tại Paris, các thiết kế được thực hiện cho khách hàng tư nhân với phụ kiện và họ phải ra mắt tối thiểu 25 thiết kế mỗi năm.

Tuy nhiên, đến năm 1970, số lượng nhà thời trang cao cấp chỉ có 19; với sự gia tăng của sản xuất hàng loạt trong thời trang, các nhà sản xuất càng khó tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe của một nhà mốt thời trang cao cấp.

Tính đến năm 2022, chỉ có 14 hãng thời trang được coi là thời trang cao cấp, chẳng hạn như Dior, Chanel và Givenchy. Mặc dù đã có rất nhiều thay đổi trong thế giới thời trang kể từ khi House of Worth và La Chambre Syndicale de la Haute Couture được thành lập, nhưng trên thực tế, trình độ của một nhà thời trang cao cấp vẫn không thay đổi. Nhưng bất chấp những quy tắc cũ, các nhà thiết kế như Daniel Roseberry của Schiaparelli và Pyer Moss 'Kerby Jean-Raymond, người đã trình diễn lần đầu tiên vào mùa trước, đang mang đến một quan điểm mới cho thời trang cao cấp.

Một yếu tố phân biệt khác của thời trang cao cấp là cách trình bày biểu diễn của nó, các nhà thời trang cao cấp được biết đến với những sàn diễn thời trang và cách trưng bày tinh tế. Met Gala hàng năm và các sự kiện thảm đỏ khác cũng đã trở thành một cảnh tượng lớn cho thời trang cao cấp, khi những người nổi tiếng được mời và những người có gu thẩm mỹ khác mặc trang phục thời trang cao cấp nhất thế giới.

Khi thế giới thời trang phát triển và tốc độ sản xuất quần áo tiếp tục tăng, những ý tưởng đằng sau thời trang cao cấp dường như đồng thời xa lạ hơn, cũng như được thèm muốn hơn.

