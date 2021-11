Miu Miu tôn vinh những chiếc váy dạ hội dự tiệc cuối năm trong bộ sưu tập mới nhất

Thứ Sáu, ngày 05/11/2021 11:31 AM (GMT+7)

Chiếc váy dạ hội luôn gợi lại cảm giác cuồng nhiệt của một đêm dạ hội, với sự sang trọng của sequins và đồ trang sức làm nổi bật các loại vải satin và nhung.

Chiếc váy dạ hội luôn gợi lại cảm giác cuồng nhiệt của một đêm dạ hội, với sự sang trọng của sequins và đồ trang sức làm nổi bật các loại vải satin và nhung. Bộ sưu tập Nuit của Miu Miu của Miuccia Prada giới thiệu điều đó với một lễ kỷ niệm của chiếc váy dự tiệc. Lấy bối cảnh quen thuộc (một quán bar sang trọng hoặc câu lạc bộ trên cao vắng vẻ vào lúc trước khi bữa tiệc bắt đầu hoặc tàn tích của một buổi tối đã diễn ra), Mert Alas và Marcus Piggott tạo ra khung cảnh bằng một ánh đèn flash liên quan đến một bức ảnh paparazzi hoặc hình ảnh được chụp trong điều kiện ánh sáng yếu ở nơi như Studio 54.

Các ngôi sao của chiến dịch đều là các gương mặt khá quen tại Hollywood như Ever Anderson, Ciara Bravo và KiKi Layne đều đã có một số vai diễn ấn tượng. Anderson gần đây nhất đã đóng vai Natasha Romanov thời trẻ trong Marvel’s Black Widow, và được chọn vào vai chính trong Peter and Wendy sắp tới của Disney.

Sau nhiều năm xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Bravo khiến nhiều người thán phục với màn trình diễn của cô trong bộ phim đen tối "Chery" của Anh em nhà Russo. Về phần Layne, kể từ khi xuất hiện lần đầu trong phim điện ảnh được đề cử Quả cầu vàng If Beale Street Could Talk, cô ấy đã nhận được vai diễn trong "The Old Guard" của Netflix cũng như bộ phim "Coming To America" 2. Họ hoàn toàn phù hợp là ngôi sao được chọn để mặc những chiếc váy lấp lánh.

Chiến dịch này bao gồm một phiên bản lãng mạn, tưởng tượng của một đêm mà tất cả chúng ta đều có thể liên tưởng đến. Anderson, Bravo và Layne lơ lửng giữa một nhân vật và một phiên bản của chính họ như thể ra hiệu cho chúng ta tham gia để chơi hóa trang. Các chi tiết thêu và lấp lánh quyến rũ, bám trên những chiếc váy đen và những chiếc ví.

