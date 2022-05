Louis Vuitton gợi nhớ tinh thần của Virgil Abloh với bộ sưu tập nam Xuân 2023

Thứ Tư, ngày 25/05/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Louis Vuitton đã công bố bộ sưu tập quần áo nam Pre-Spring 2023 mới của mình nhằm khơi dậy tầm nhìn sáng tạo của Virgil Abloh quá cố.

Bộ sưu tập mới nhằm khám phá sự phát triển của tủ quần áo với các yếu tố của quá khứ, hiện tại và tương lai. Được chụp tại Trung tâm National de la Danse ở Paris, bộ sưu tập mới được sắp xếp thành hai chương.

Với tiêu đề “Người hát trong buổi hòa nhạc”, chương đầu tiên bao gồm các kiểu dáng quá khổ có ý nghĩa phát triển theo thời gian. Cụ thể, các ghi chú lấy cảm hứng từ cửa hàng tiết kiệm xuất hiện trên trang phục với các ghi chú về thiết kế quần áo workwear như quần hàng hiệu, bên cạnh áo khoác da có hiệu ứng mờ nhạt. Cũng bao gồm trong phân đoạn đầu tiên là một bộ quần áo workwear hiện đại với áo sơ mi và váy màu xanh lá cây đậm với phông chữ Louis Vuitton, một chiếc áo khoác bomber fil-coupé và một chiếc áo gió trong suốt. Điều làm cho các tác phẩm trong chương này nổi bật là kỹ thuật tie dye của Abloh, họa tiết bướm, áo gilet lông sặc sỡ và chữ lồng nhiều màu.

Chương thứ hai của bộ sưu tập, có tên là “Học sinh âm nhạc”, ghép lại một kiểu dáng của tuổi mới lớn bao gồm các cách kết hợp truyền thống đã được nâng cao với các chi tiết mới. Nâng tầm nguyên mẫu lên một tầm cao mới là chi tiết xếp lớp, họa tiết LV Damier và các sản phẩm may mặc bắt mắt. Các sản phẩm may mặc bao gồm áo khoác da đen monogram, áo khoác lông cừu và áo khoác jacquard công nghệ với hình in houndstooth phóng to và khăn quàng cổ bóng đá.

Các điểm nổi bật khác từ chương thứ hai bao gồm áo khoác bomber nhung có logo LV, áo khoác, áo phông có thể lật ngược sáng bóng,... Kết thúc bộ sưu tập là một dòng túi bằng nét vẽ graffiti của Louis Vuitton tựa vào bức tường, nhằm tưởng nhớ Virgil Abloh bên ngoài studio Rue du Pont Neuf của anh ấy.

Một số thiết kế nổi bật trong bộ sưu tập.

Nguồn: http://danviet.vn/louis-vuitton-goi-nho-tinh-than-cua-virgil-abloh-voi-bo-suu-tap-nam-xuan-2023-...Nguồn: http://danviet.vn/louis-vuitton-goi-nho-tinh-than-cua-virgil-abloh-voi-bo-suu-tap-nam-xuan-2023-50202225516121760.htm