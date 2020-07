Kim cương và những phong cách cổ điển

Thứ Ba, ngày 07/07/2020 16:05 PM (GMT+7)

Kim cương xuất hiện nhiều thế kỷ nay nhưng ít người biết tên những phong cách thiết kế kim cương được ưa chuộng trên khắp thế giới

Sự khác biệt giữa đồ trang sức cổ và phong cách cổ điển?

Nó rất quan trọng để phân biệt giữa hai loại trang sức. Nhẫn cổ là những chiếc nhẫn được làm từ hơn 100 năm trước, trong khi những món đồ cổ điển là bất kỳ thứ gì không theo phong cách hiện đại, nhưng không đủ tuổi để là đồ cổ. Cả hai, tuy nhiên, đáng chú ý vì thiết kế nổi bật và thường phức tạp hơn so với các tác phẩm đương đại.

Những kiểu cắt kim cương đặc trưng cho những chiếc nhẫn cổ thực sự và phong cách cổ điển?

Old Mine Cut mang chúng ta quay trở lại thời kỳ khi những viên đá quý này được đo bằng mắt và cắt bằng tay, một kỹ năng hiếm có nhất. Old Mine Cut, được đặt tên theo các mỏ kim cương cũ của Ấn Độ. Mang sự tương đồng gần với cách cắt đệm hiện đại, có đỉnh cao và bàn nhỏ, vuông vức với các góc tròn bao gồm 58 cạnh. Xuất hiện lấp lánh hơn so với nhiều vết cắt trước đây, chúng là một dấu ấn của Thời đại Victoria.

Old European Cut có bàn tròn và mặt lớn hơn, cạnh tam giác, gần giống với cách cắt hiện đại. Mức độ phổ biến của chúng lên đến đỉnh điểm từ giữa những năm 1870 đến những năm 1930.

Victorian cut có hình dạng cổ điển, gợi nhớ về một thời đã qua. Nó có một đỉnh trên cùng, nhiều mặt độc đáo với một chiếc bàn nhỏ và 73 cạnh, góp phần tạo nên sự phản chiếu của kim cương. Bởi vì tỷ lệ hoàn hảo của, kim cương thậm chí còn trông lớn hơn khi hoàn thiện. Sự thay đổi từ tạo hình kim cương cũ sang tạo hình kim cương tròn rực rỡ hiện đại được lan truyền dần dần trong nhiều thập kỷ. Các thuật ngữ như ‘Victoria cut’ và ‘Edwardian cut’ mô tả các kiểu tròn được tạo ra trong các giai đoạn khác nhau của sự thay đổi này.

Carré cut, ban đầu được phát triển để sử dụng tối đa đá thô, là một viên đá hình vuông có góc 90 và một mặt trên lớn. Giống như cắt baguette hoặc ngọc lục bảo, các mặt cắt của nó nhấn mạnh bất kỳ sai sót nào trong đá nên chỉ có đá quý chất lượng cao mới phù hợp với phong cách này. Những gì kiểu cắt này thiếu nó bù đắp lại bằng sự thanh lịch tinh tế. Một lựa chọn phổ biến trong kỷ nguyên Art Deco.

French Cut là những viên kim cương được cắt theo hình vuông hoặc hình chữ nhật, có thể nhận ra bằng hình chữ thập điển hình trên các mặt ở đỉnh. French Cut có niên đại từ những năm 1400, chúng trở thành mốt trong thế kỷ 18 và sau đó một lần nữa trong Thời đại Art Deco.

Rose cut, đáng chú ý vì các cạnh đơn giản, lưng phẳng và ngọn hình vòm được bao phủ trong các mặt hình tam giác bắt chước hình xoắn ốc bên trong của một bông hồng. Rose cut có từ những năm 1500 và được coi là một trong những kiểu cắt kim cương cốt lõi ban đầu.

Nguồn: http://danviet.vn/kim-cuong-va-nhung-phong-cach-co-dien-502020771661964.htmNguồn: http://danviet.vn/kim-cuong-va-nhung-phong-cach-co-dien-502020771661964.htm