Kiểu quần đuôi cá voi liệu có thật sự trở lại?

Thứ Ba, ngày 13/09/2022 16:04 PM (GMT+7) Chia sẻ

Một trong những xu hướng gây tranh cãi nhất của thập niên 90 và đầu thập niên 90 dường như gần đây đã quay trở lại thời trang, với những người nổi tiếng Y2K trẻ tuổi như Bella Hadid và Dua Lipa được chụp ảnh trong những chiếc quần lót cạp cao hoặc những người đẹp chẳng hạn như Kim Kardashian đưa phong cách trực tiếp lên mạng xã hội, gần đây khi chụp ảnh cho Giám đốc sáng tạo của Givenchy, Matthew M. Williams trong một chiếc váy khoét lưng gợi cảm với chiếc quần lộ thiên từ bộ sưu tập Xuân / Hè 2020.

Mặc dù nguồn gốc của mốt khoe nội y không biết xấu hổ này bắt đầu từ những vũ công burlesque vào những năm 1930 như một phần trong trang phục biểu diễn của họ, nhưng xu hướng hiện nay được gọi là đuôi cá voi đã xuất hiện lần đầu tiên tại show diễn thời trang Xuân / Hè 1997 của Jean Paul Gaultier, bao gồm áo lót lộ ra ngoài, quần dài và quần lót như nhau. Sau đó, bộ sưu tập Xuân / Hè 1997 của Tom Ford dành cho Gucci đã giới thiệu những người mẫu chỉ với quần dây chữ G ở nửa thân dưới, cả nam và nữ. Các dây đai mỏng cũng được giới thiệu, lần này với quần áo bên ngoài, cho bộ sưu tập Xuân / Hè 1998 của Ford. Sản phẩm đáng nhớ của Gucci trở lại một lần nữa, khi ngôi sao Keeping Up with the Kardashians diện một bộ hai mảnh màu xanh lá cây neon với chiếc quần lót logo chữ G cổ điển lấp ló trong khi quảng cáo KKW Beauty trên Instagram vào năm 2018.

Trước Kardashian, phong cách này của những năm 90 và đầu những năm 2000 đã được các ngôi sao ca nhạc và điện ảnh ưa chuộng. Xu hướng này thậm chí còn có được khoảnh khắc văn hóa đại chúng của riêng nó trong "Thong Song" năm 1999 của Sisqo.

Tại Lễ trao giải MTV Video Music năm 2000, xu hướng đuôi cá voi đã trở thành cơn thịnh nộ, với Britney Spears, người đã trình diễn ca khúc hit "Oops I Did It ... Again" của cô ấy trong bộ đồ hai mảnh màu vàng với một thiết kế G-string nổi bật được tích hợp sẵn. sợi dây. Sau đó, Christina Aguilera và Halle Berry đã làm rung chuyển thảm đỏ VMA với màn khoe quần lót cạp cao. Paris Hilton tiếp nối vào năm sau, mặc một chiếc quần lót màu hồng hở hang tại buổi giới thiệu Lloyd Klein Thu / Đông 2001 ở thành phố New York.

Tuy nhiên, đến giữa những năm 2000, phong cách đuôi cá voi chấm dứt, khi cả quần lót thong và quần cạp trễ không còn thịnh hành. Nhưng giống như tất cả các xu hướng, nó quay trở lại. Vào năm 2018 và 2019, các nhà thiết kế bắt đầu nâng tầm kiểu dáng trên các sàn diễn, và tại Met Gala với chủ đề Camp, Hailey Bieber xuất hiện trên thảm đỏ trong chiếc váy hồng Alexander Wang hở lưng và quần lót liền thân.

Kể từ đó, chi tiết quần thong cạp cao đã trở nên phổ biến trên các sàn diễn của Jacquemus, Givenchy,... Trong bộ sưu tập Versace Xuân / Hè 2021, các người mẫu nổi bật với chi tiết dây đeo ngang hông, tương tự như những gì Bella Hadid đã mặc trên sàn diễn Versace Xuân / Hè 2020 cho nam với một chiếc quần cạp thấp lấp lánh.

Mặc dù chúng ta có thể không hoàn toàn từ bỏ denim cạp cao của mình cho những đường cắt xẻ thấp và những chiếc quần lộ ra ngoài, nhưng xu hướng táo bạo đang mong muốn trở lại trở thành xu hướng chủ đạo. Và sau một năm ở bên trong, nhiều người trong chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro về thời trang. Đánh giá từ các bức ảnh của các nghệ sĩ hạng A và thời trang khác nhau cũng như sự thúc đẩy liên tục của mạng xã hội đối với thời trang thập niên 90 và thời trang Y2K, chúng ta có thể sẽ sớm suy nghĩ về thiêt kế G-string của mình.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/kieu-quan-uoi-ca-voi-lieu-co-that-su-tro-lai-a569411.html