Khoảnh khắc thời trang ấn tượng nhất trong kỷ nguyên "Born this way" của Lady Gaga

Thứ Ba, ngày 01/06/2021 09:03 AM (GMT+7)

Album có một không hai của Lady Gaga là Born This Way vừa tròn 10 tuổi vào tháng này và có rất nhiều khoảnh khắc thời trang để kỷ niệm cho sự kiện này.

Album có một không hai của Lady Gaga là Born This Way vừa tròn 10 tuổi vào tháng 5 và có rất nhiều khoảnh khắc thời trang để kỷ niệm cho sự kiện này.

Một trong những ngôi sao nhạc pop sáng tạo và phát triển thời trang nhất mọi thời đại, Gaga giới thiệu bản thân với thế giới với The Fame, một giai đoạn đột phá gây tranh cãi và thú vị, được nhớ đến với những bộ tóc giả, kính râm cồng kềnh, quyến rũ, máu me và một chiếc váy làm từ thịt bò sống. Tầm nhìn của Gaga vào năm 2011 cho Born this Way thậm chí còn đi xa hơn, với các khái niệm nghệ thuật mạnh mẽ hơn và như một bức thư tình gửi đến cơ sở người hâm mộ Little Monsters đã được thành lập sau đó của cô.

Thành phố West Hollywood đã đánh dấu kỷ niệm 10 năm của album bằng cách tuyên bố ngày 23 tháng 5 là ngày của “Born This Way” và tôn vinh Gaga với chiếc chìa khóa thành phố. Để khởi động tháng tự hào này, thành phố đã vẽ tiêu đề của album bằng cờ LGBTQ + trên một bức tranh tường trên đường phố, để ghi nhận sự ủng hộ của Gaga đối với giới trẻ đồng tính, cộng đồng mà bài hát và nghệ sĩ dành riêng cho họ. Lời bài hát của cô là tiếng nói chung cho những người thiểu số và những người bất hạnh, mang đến một vị trí thuộc về những người cần được nói rằng họ hoàn hảo như cách họ được sinh ra.

Ngay cả Elton John đã tuyên bố "Born this Way" là "bài hát mới dành cho người đồng tính nam" khi nó lần đầu tiên được phát hành và bài hát sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều ngôi sao nhạc pop chính thống hơn về các chủ đề liên quan đến bản sắc tình dục và bình đẳng, một sự thay đổi đáng kể trong văn hóa đại chúng và hoạt động nghệ thuật . Bài hát đã bán được hơn một triệu bản trong vòng năm ngày và lập kỷ lục Guinness thế giới cho “Đĩa đơn bán chạy nhất” trên iTunes. Gaga cũng đã làm nên lịch sử với ca khúc trong buổi biểu diễn Super Bowl năm 2017 của cô, khi cô là người đầu tiên nói từ "chuyển giới" trong chương trình truyền hình trực tiếp.

Cô ấy nhắc người hâm mộ trong một bài đăng trên Instagram về sự kiện L.A. rằng bài hát và album được lấy cảm hứng từ nhà hoạt động tôn giáo người da đen Carl Bean và bản trình diễn năm 1977 của ông ấy là “I Was Born This Way”, ban đầu được hát bởi Valentino. Cô nói với Howard Stern trong một cuộc phỏng vấn năm 2011 rằng bài hát của Bean giống như một bài giảng đối với cô. Sự khác biệt về giới tính mỗi người cũng tạo nên bản sắc trong thời trang của MV âm nhạc từng khuynh đảo mọi bảng xếp hạng này!

Album Born This Way kết hợp nhiều thể loại, bao gồm opera, metal, Euro-pop và disco. Âm nhạc đề cập đến các chủ đề và nhân vật tôn giáo từ Cơ đốc giáo, cùng với sự giải phóng tình dục và chính trị, trong khi khuynh hướng nghệ thuật và hình ảnh của Nick Knight gợi lại các nghệ sĩ siêu thực như Salvador Dalí và Francis Bacon.

Dường như các ngôi sao đã tìm đến với nhau khi Nicola Formichetti, nhà tạo mẫu của Gaga vào thời điểm đó, tham gia Mugler với tư cách là giám đốc nghệ thuật vào tháng 9 năm 2010, trong một sự hợp tác sáng tạo xác định thời trang của Kỷ nguyên Born This Way. Các thiết kế phóng đại và khác của Mugler kết hợp hoàn hảo với cặp sừng giả mới của Mẹ Quái vật do Millennium FX thực hiện. “Đó là về việc nắm quyền cho dù bạn thuộc bất cứ giới tính nào, ăn mặc cực chất và thể hiện điều đó là có thật, nhưng nó như thể là tưởng tượng”, Formichetti nói với Variety vào ngày kỷ niệm ra mắt album. Ảnh bìa album, do Knight chụp, cho thấy ngôi sao mặc trang phục nửa nữ, nửa mô tô, truyền tải khả năng biến đổi và phát triển vô hạn của nghệ sĩ.

Từ The Fame đến Born This Way, Artpop đến Joanne và gần đây nhất là Chromatica, Gaga mời gọi người hâm mộ của mình vào bất kỳ cảnh quan nào mà cô ấy tạo ra và luôn có chủ đích với thông điệp của mình cho dù bạn có hiểu hay không.

“Khi họ muốn tôi trở nên quyến rũ, khi họ muốn tôi trở thành nhạc pop, tôi luôn đặt một số sự vô lý vào đó để khiến tôi cảm thấy như mình đang kiểm soát”, cô nói trong bộ phim tài liệu năm 2017 Five Foot Two. “Nếu tôi trở nên gợi cảm trên VMAs khi hát về cánh săn ảnh, tôi sẽ làm điều đó trong khi chảy máu cho đến chết, nhắc nhở bạn về những gì danh tiếng đã làm với Marilyn Monroe”.

Nguồn: http://danviet.vn/khoanh-khac-thoi-trang-an-tuong-nhat-trong-ky-nguyen-born-this-way-cua-lady-ga...Nguồn: http://danviet.vn/khoanh-khac-thoi-trang-an-tuong-nhat-trong-ky-nguyen-born-this-way-cua-lady-gaga-50202116945795.htm