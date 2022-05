Khám phá kiểu dáng Met Gala cùng Anthony Ramos

Mặc dù có những ngôi sao nhất định mà chúng ta luôn để mắt tới (Rihanna, Sarah Jessica Parker, và Kim Kardashian…), chúng ta có thể sẽ hào hứng hơn một chút đối với những người tham dự lần đầu tiên.

Tất cả các kiểu dáng của Tommy Hilfiger được thực hiện cho Met Gala năm nay đều được tạo ra bằng các vật liệu thay thế và kiểu dáng của Ramos cũng không phải là ngoại lệ. Chiếc áo đuôi tôm màu trắng tùy chỉnh của anh ấy được may từ vải buồm, và phần còn lại bao gồm một chiếc áo sơ mi tuxedo vải cotton màu trắng, nơ và quần len lụa màu xanh nước biển, tất cả đều được làm bằng vải deadstock cổ điển.

Ramos đã giúp thêm một số biểu tượng có ý nghĩa vào bộ quần áo như tên viết tắt của anh ấy ở cánh tay phải, năm sinh của anh ấy là 1991 ở bên trái, năm Tommy Hilfiger được thành lập (1985) ở mặt sau của áo khoác, và cả cờ Hoa Kỳ và Puerto Rico được khâu vào làm cho quá trình này trở nên vô cùng ăn ý. Ngoài ra, Ramos đang đi một đôi giày do chính nhà thiết kế Hilfiger sở hữu. “Mọi thứ đều hướng đến tính bền vững và khả năng tái sử dụng”, anh nói về những thay đổi mang tính cá nhân trong trang phục. “Tôi không muốn nó giống như một bộ trang phục, tôi muốn nó có nhiều giá trị về mặt tình cảm”.

Kiểu dáng của Ramos tôn vinh cảm hứng của thời trang Mỹ. “Ồ, đó là màu đỏ, trắng và xanh lam, em yêu, tất cả đều là Americana. Với màu sắc, một lần nữa, vải buồm, nó bao trùm tất cả”, anh nói. "Bạn giữ nguyên bản cổ điển, nhưng bạn chỉ làm cho nó mới, và đó là phong cách Americana".

Ramos lớn lên khi mua sắm tại các cửa hàng tiết kiệm ở thành phố New York, quê hương của anh ấy, chẳng hạn như Beacon’s Closet và Buffalo Exchange, vì vậy anh ấy muốn sử dụng lại những gì bạn sở hữu. Anh ấy cũng cảm thấy có mối liên hệ đặc biệt với thương hiệu, vì Tommy Hilfiger từng là một nhân vật quan trọng trong văn hóa hip-hop của Thành phố New York khi Ramos lớn lên.

Anh nói: “Khi Tommy bắt đầu tham gia vào nền văn hóa hip-hop, đó là lúc mà những đứa trẻ trở nên cuồng nhiệt. Món đồ yêu thích của tôi, nó thậm chí không phải là một bộ quần áo mà là nước hoa. Yo, tôi đã làm cho mùi nước hoa này tồn tại mãi mãi và sau đó tôi đã giữ chai nước hoa đó trong một thời gian dài”.

Khi mặc bộ đồ Tommy Hilfiger bền vững trên thảm đỏ tại Met Gala đầu tiên của mình, Ramos cảm thấy biết ơn. “Thật là cảm xúc khi cơ hội này đến”, anh nói. “Tommy là hiện thân của New York, và tôi đến từ New York, bạn biết không? Tôi chỉ cảm thấy may mắn vì tôi có thể mang đến phong cách của tôi, hương vị của tôi”.

Sau khi xem Met Gala trên truyền hình trong nhiều năm, Ramos rất vui mừng khi cuối cùng được ra mắt tại đây. Anh ấy cũng mong cuối cùng được gặp gỡ một số người bạn cụ thể là Lin Manuel-Miranda và Jeremy Pope. “Tôi rất vui được giới thiệu tác phẩm mà nhóm đã làm việc rất chăm chỉ”, anh nói. “Đó thực sự là một đêm kỷ niệm, tôn vinh thời trang và kỷ niệm cuộc đời. Tôi chỉ thực sự phấn khích khi hy vọng được gặp một số bạn bè và giao lưu ở đó, vừa ăn mừng, vừa có được khoảnh khắc đó”.

Sự hợp tác đã diễn ra trong một thời gian dài, đạt đến đỉnh điểm là kết quả tuyệt vời. Bất chấp điều đó, Ramos vẫn tỏ ra khiêm tốn và biết ơn những thành công mà anh ấy đã đạt được trong sự nghiệp của mình cho đến nay. “Tất cả những điều này là một may mắn và tất cả đều là một món quà, tất cả những cơ hội này và những cơ hội có mặt tại những sự kiện như thế này”, anh nói. “Để đại diện cho gia đình tôi và có cơ hội thể hiện văn hóa của tôi trong một thương hiệu mà tôi yêu thích”.

