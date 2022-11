Kendall Jenner là siêu mẫu đắt giá nhất thế giới

Kendall Jenner lần đầu tiên giành được danh hiệu "siêu mẫu được trả lương cao nhất thế giới" vào năm 2018 khi Forbes đưa ra một bài báo khẳng định rằng cô đã kiếm được 22,5 triệu đô la trong năm đó.

Tin tức đã có tác động sâu rộng trong lĩnh vực người mẫu, người có ảnh hưởng và tất cả khía cạnh của nội dung truyền thông xã hội.

Ngành công nghiệp người mẫu từng được cai trị bởi những người đã "làm việc theo cách của họ", hoặc được cho là đã làm như vậy. Đã đến thế hệ tiếp theo, được mệnh danh là "người mẫu" cho lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội của họ, do chính Jenner dẫn đầu. Người mẫu trẻ đã có một sự nghiệp ghi dấu ấn bởi những thành tích khủng và gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa, triều đại của cô ấy báo hiệu một bước chuyển hướng tới những người có ảnh hưởng với tư cách là nhà tiếp thị và tránh xa các mô hình người mẫu truyền thống.

Jenner được chú ý trên toàn quốc khi cô mới 14 tuổi, khi mẹ cô, Kris Jenner, giúp cô ký hợp đồng với Wilhelmina Models vào năm 2009. Jenner nhanh chóng đăng ký buổi biểu diễn đầu tiên của cô làm người mẫu cho Forever 21, và có buổi chụp bìa đầu tiên với tạp chí American Cheerleader năm 2012.

Đến năm 2013, Jenner đã sẵn sàng chuyển sang lĩnh vực thời trang cao cấp. Người mẫu chụp hình ảnh cho Miss Vogue Australia, tạp chí Harper's Bazaar Arabia và ký hợp đồng với Society Management.

Vào năm 2014, Jenner đã gây được sự chú ý rộng rãi cho sự nghiệp người mẫu của mình khi cô bước vào buổi trình diễn thời trang cao cấp đầu tiên của mình với Marc Jacobs. Người mẫu mới bước sang tuổi 18 đã mặc một chiếc áo xuyên thấu, gây xôn xao trên các phương tiện truyền thông, nhưng cũng dẫn đến nhiều đơn đặt hàng hơn từ báo in và sàn diễn thời trang. Jenner kể từ đó đã tuyên bố rằng cô ấy "thích bộ ngực của mình được lộ ra ngoài".

Cùng năm đó, Jenner đầu quân cho Chanel, Balmain, Tommy Hilfiger và những nhà mốt khác. Cô đã trở thành đại diện chính thức của Estée Lauder và đã lên trang bìa cho cả tạp chí Interview và LOVE. Mặc dù cô ấy liên tục tuyên bố rằng việc trở thành một người nhà Kardashian thực sự đã cản trở sự nghiệp của cô ấy, nhưng nhiều người tin rằng sự nổi tiếng trên truyền hình thực tế đã giúp cô ấy nổi lên nhanh chóng trong ngành, đặc biệt là trong thời đại mà người mẫu chỉ có thể được thuê do số lượng người theo dõi trên mạng của họ.

Vào năm 2019, Jenner nói với Vogue Australia rằng, "Nhiều người cho rằng vì tôi xuất thân từ một 'cái tên' nên tôi dễ dàng hơn rất nhiều để đến được nơi tôi đến, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại".

Sự quan tâm của Jenner đối với việc làm người mẫu thường xuyên được ghi lại trên Keep Up With the Kardashians. Cô từng nổi tiếng khi bước ra khỏi một buổi huấn luyện trên sàn diễn vào năm 2011 vì "chán" nghề và bị tố không coi trọng nghề như những người mẫu khác. Dù vậy, dù gắn bó với thế giới truyền hình thực tế, sự nghiệp của Jenner vẫn không ngừng thăng hoa.

Vào năm 2015, Jenner một lần nữa đầu quân cho Marc Jacobs, cũng như Vera Wang, Alexander Wang, Fendi và những người khác. Cô tiếp tục xuất hiện trên các tạp chí ở Mỹ và nước ngoài, đồng thời ký hợp đồng với Calvin Klein Jeans, trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch #MyCalvins của nhà mốt. Cô cũng có lần đầu tiên xuất hiện trong Victoria's Secret Runway Show với một bộ nội y thêu màu xanh lam.

Trong những năm sau đó, Jenner đã tham gia rất nhiều buổi chụp hình thời trang đến nỗi thật khó để lướt qua một tờ tạp chí hay bước xuống con phố đầy biển quảng cáo mà không nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Các đồng nghiệp của Instamodels và các sản phẩm của triều đại gia đình, chị em nhà Hadid, Cara Delevigne và Kaia Gerber, cũng thống trị các sàn diễn thời trang.

Sự nghiệp của Jenner gặp khó khăn lớn đầu tiên vào năm 2017 khi cô xuất hiện trong một quảng cáo Pepsi gây nhiều tranh cãi. Trong phim, Jenner được nhìn thấy đưa một lon Pepsi cho cảnh sát và đề nghị chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc. Quảng cáo đã được gỡ bỏ sau làn sóng phản ứng dữ dội và Jenner đã xin lỗi trên chương trình truyền hình của cô ấy, trong khi các chị gái của cô ấy đảm bảo với cô ấy rằng "scandal đầu tiên" của cô ấy sẽ là một cơ hội học hỏi.

Năm sau, Jenner được công bố là người có thu nhập cao nhất trong ngành, một dấu hiệu cho thấy có lẽ phản ứng dữ dội chỉ là tạm thời. Kể từ đó, cô ấy đã xuất hiện trên hầu hết các tạp chí lớn của Mỹ, và đã trở thành một nhân vật chính trong tháng thời trang. Mặc dù những người có ảnh hưởng đã trở thành gương mặt đương đại của ngành công nghiệp thời trang, bản thân Jenner có 262 triệu người theo dõi trên Instagram, cô ấy thường xuyên được người hâm mộ thời trang lựa chọn vì mọi thứ từ bước đi cho đến nét mặt của cô ấy. Chưa hết, Jenner không hổ danh là người đi đầu xu hướng, liên tục đứng đầu danh sách mặc đẹp nhất cho những lần xuất hiện trên thảm đỏ và cả phong cách đường phố thoải mái của cô ấy.

Ngoài ra, một phần thu nhập cao của Jenner đến từ các hoạt động kinh doanh bên ngoài của cô. Cô ra mắt thương hiệu 818 Tequila vào năm 2021 và ký hợp đồng với vị trí Giám đốc Sáng tạo của FWRD. Liệu có ai có thể soán ngôi của Jenner trong hệ thống phân cấp người mẫu hay không là điều không chắc chắn. Hiện tại, có vẻ như vị trí của cô ấy đã an toàn.

