Karl Lagerfeld và Kenneth Ize hợp tác trong bộ sưu tập capsule mới

Chủ Nhật, ngày 11/07/2021 11:18 AM (GMT+7)

Karl Lagerfeld và Kenneth Ize đã hợp tác trong một sản phẩm quần áo may sẵn độc quyền với Farfetch cho mùa Xuân/Hè 2021.

Karl Lagerfeld và Kenneth Ize đã hợp tác trong một sản phẩm quần áo may sẵn độc quyền với Farfetch cho mùa Xuân/Hè 2021, do cố vấn Phong cách Carine phụ trách. Hun Kim, giám đốc thiết kế của thương hiệu mang tên huyền thoại quá cố, đã đồng sáng tạo bộ sưu tập với Ize để phản ánh sự giao thoa giữa phong cách Nigeria và châu Âu, trong dòng quần áo và phụ kiện không phân biệt giới tính tôn vinh nền văn hóa phát triển.

Karl Lagerfeld X Kenneth Ize có các màu sắc đậm và in bằng lụa sắc nét, bao gồm bảng màu đen và trắng đặc trưng của Lagerfeld, và các mảng màu được lấy cảm hứng trực tiếp từ vải dệt tay aso oke truyền thống của người Yoruba ở Tây Phi.

Bộ sưu tập được xác định bởi các phần tách biệt được thiết kế riêng, chẳng hạn như áo và quần dệt kim, váy in họa tiết kim cương với áo sơ mi đồng bộ hay áo phông in hình xoáy bằng lụa và quần phù hợp làm từ chất liệu sợi gai dầu của Ý, áo len sọc dọc pha trộn len bông mềm, và áo blazer sắc nét. Đó là một loạt các sản phẩm may mặc đa năng có thể phù hợp với mọi biểu hiện giới tính; một tình cảm phù hợp với sứ mệnh chung của các nhà thiết kế đối với sự đổi mới, tính xác thực và di sản.

"Giới tính là một cấu trúc và thực sự không có lý do gì khiến nhiều bộ sưu tập hơn không thể áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện này", Ize lưu ý. "Bạn xác định giới tính nào không quan trọng mà đó là cách bạn thể hiện bản thân mới là điều quan trọng và tôi nghĩ bộ sưu tập này mang lại khả năng vô tận về mặt đó".

Túi điện thoại và các phụ kiện có sẵn khác sử dụng vải có nguồn gốc từ Nigeria cũng như da có nguồn gốc bền vững, tuân thủ các tiêu chuẩn do Nhóm công tác về da (LWG) đặt ra trong việc dệt và chi tiết da phức tạp. Nhà thiết kế sinh ra tại Lagos và là người lọt vào vòng chung kết Giải LVMH 2019, Ize tận tâm bảo tồn nghệ thuật thủ công truyền thống của Nigeria vì thương hiệu có nguồn gốc từ một cộng đồng nhỏ những người thợ dệt, nơi ông kết hợp thủ công vào một quan điểm mới, sang trọng nguyên bản. Kết hợp với thẩm mỹ rocker-chic của Lagerfeld và phong cách may đo cổ điển của Paris, cả hai tạo ra một quan điểm đặc biệt là hướng về phía trước và ăn mặc dễ dàng.

“Khi nhìn thấy sàn diễn thời trang của Kenneth, đó là điều gì đó khiến tôi kinh ngạc. Mọi thứ đều có thể hoán đổi cho nhau. Tôi thích ý tưởng về một tủ quần áo chung và tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng việc xây dựng bộ sưu tập capsule này như một bộ sưu tập unisex sẽ hoàn toàn hợp lý ", Carine nói. "Tôi chắc chắn rằng Karl sẽ yêu thích công việc của Kenneth. Karl luôn mang đến một nghị lực sống mạnh mẽ và sự tự do tuyệt vời; ông ấy luôn muốn gây bất ngờ và mong mọi người vượt ra khỏi ranh giới của chính mình ”.

Ize cho biết: “Đó là một bộ sưu tập dành cho cả nam và nữ, vì vậy phong thái rất ngầu, mạnh mẽ và tự tin”.

