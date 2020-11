Hot girl khắp nơi ùn ùn mặc no bra có phải vì lý do chính đáng này?

Thứ Bảy, ngày 17/10/2020 11:09 AM (GMT+7)

Mặc dù vấp phải nhiều tranh cãi nhưng các mỹ nhân này vẫn tự tin vứt bỏ lớp áo ngực dày cộm, vướng víu để hưởng ứng tháng phòng chống ung thư vú.

Nhiều sao Hollywood đã đi tiên phong trong việc thả rông vòng 1, điển hình như chị em nhà Hadid, Haley Baldwin, Kendall Jenner…

Nguồn gốc Ngày Quốc tế không mặc áo ngực

Ngày 13/10 hàng năm được gọi là “Ngày Quốc tế không mặc áo ngực” (National No Bra Day) và tháng 10 được coi là tháng phòng chống ung thư vú. Mọi phụ nữ trên toàn thế giới được phép cởi bỏ chiếc áo ngực của mình và tận hưởng cảm giác vòng 1 được “thả rông” trong suốt 24h. Theo đó, chị em phụ nữ ý thức hơn về việc phòng bệnh ung thư vú, xác định các triệu chứng và tự kiểm tra thường xuyên để phòng ngừa hoặc phát hiện sớm bệnh ung thư vú.

Ngày Quốc tế không mặc áo ngực bắt nguồn từ Toronto, Canada vào năm 2011, do một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khởi xướng. Sau đó, ngày đặc biệt dành cho phụ nữ này đã được nhiều người hưởng ứng, vượt khỏi biên giới Canada và lan rộng đến các quốc gia khác trên toàn thế giới. Theo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, nguy cơ mắc ung thư vú của những người mặc áo ngực cả ngày cao gấp 125 lần so với những người không mặc.

Bên cạnh việc phòng chống ung thư vú thì “no bra” còn có nghĩa là sự tự do, giải phóng cơ thể phụ nữ và những trách nhiệm xã hội. Phong trào no bra/braless đã có từ những năm 1960 của thế kỷ 20 ở New Jersey, Mỹ, khi mà phong trào nữ quyền lên ngôi và họ có động thái phản kháng, đòi quyền bình đẳng và tự do của phụ nữ. Nhiều phụ nữ trẻ lúc đó đã cởi bỏ áo lót và ném nó vào thùng rác để biểu tình phản đối cuộc thi sắc đẹp nói riêng và sự bất bình đẳng giới, quan niệm nữ tính truyền thống.

Quan niệm nữ tính truyền thống đã dần bị phá bỏ vì sự đấu tranh gay gắt của phong trào nữ quyền kéo dài hơn 60 năm.

Trong suốt nhiều năm qua, nhiều chị em tự đặt câu hỏi rằng: Tại sao đàn ông có thể cởi trần khoe 6 múi cuồn cuộn và ngực nở nang còn phụ nữ thì lại không? Tại sao đàn ông làm như vậy là điều bình thường mà phụ nữ làm vậy sẽ bị xã hội lên án là hư hỏng?

Mỹ nhân trên toàn thế giới không mặc áo ngực hưởng ứng phong trào

Ở thời hiện đại, vai trò của phụ nữ và sự bình đẳng giới ngày càng được khẳng định, điều này cũng dần mở ra một sự cởi mở hơn của xã hội đối với những người phụ nữ không mặc áo ngực và cố ý để lộ vòng 1. Sau hơn 60 năm, khái niệm no bra/braless vẫn còn tồn tại nhưng thay vì nhấn mạnh nữ quyền hay chính trị, phong trào này giờ đây mang dấu ấn cá nhân nhiều hơn. Nó trở thành xu hướng thời trang thịnh hành được nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới theo đuổi với tuyên ngôn đề cao sự tự do, phóng khoáng, bất chấp những định kiến của xã hội.

Bella Hadid vốn được xem là biểu tượng gợi cảm của làng mốt quốc tế. Cô luôn là một trong những chân dài đi tiên phong các xu hướng thời trang độc, lạ, phóng khoáng nhất của giới trẻ.

Vào dịp sinh nhật lần thứ 24 tuổi của mình, cô cùng với hội bạn thân cùng thả rông vòng 1, thác loạn cùng những bộ trang phục hở bạo như bikini, áo tank top…

Kate Moss được mệnh danh là siêu mẫu đẳng cấp của sàn catwalk bởi dù đã qua thời kì đỉnh cao từ rất lâu rồi nhưng cô vẫn luôn được lựa chọn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới. Cô cũng là một trong số ít những người mẫu của thập niên 90 vẫn còn hoạt động cho đến bây giờ.

Không chỉ các mỹ nhân Hollywood mà nhiều sao Việt cũng chạy theo xu hướng “không mặc áo ngực” để hưởng ứng Ngày Quốc tế không mặc áo ngực và tháng phòng chống ung thư vú. Dù vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng nhưng họ vẫn dũng cảm vượt lên định kiến, khẳng định vẻ đẹp và giá trị của bản thân.

Tuy nhiên, để khiến cho việc không mặc nội y trở nên không quá phô phang và để lộ những điểm nhạy cảm trên cơ thể, phái đẹp có thể tìm mua những loại miếng dán ngực bằng chất liệu vải cứng hoặc silicon, vô cùng nhỏ gọn và tiện lợi.

Siêu mẫu Minh Tú luôn sẵn sàng thể hiện “cái tôi cá nhân” thông qua mỗi bộ trang phục mà cô diện.

Chiếc đầm hai dây dài chấm gót của cô là sự kết hợp hài hòa giữa 2 trường phái thơ ngây và nổi loạn. Tone màu trắng đại diện cho sự thuần khiết, trong sáng nhưng lại được thiết kế trễ nải, giúp phô vòng 1 của cơ thể.

Hoa hậu Áo dài Lan Khuê chia sẻ tấm hình chụp diện áo sơ mi bung cúc, khoe vòng 1 quyến rũ trên Instagram. Chiếc áo sơ mi của cô được may bằng chất liệu phi bóng, thiết kế dài tay, màu trắng nhã nhặn. Cô khéo léo mix and match cùng quần short, mũ cói, khuyên tai, vòng tay… cùng lối trang điểm nhẹ nhàng với màu son đỏ và má nâu cam.

Tăng Thanh Hà diện bộ suit xuyên thấu trong khung cảnh căn phòng mộng mơ tràn ngập ánh sáng. Dù tổng thể bức ảnh toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính nhưng thực chất là cô cũng đang ngầm thể hiện cái tôi cá nhân bằng cách chạy theo trào lưu thả rông vòng 1.

Cách đây vài ngày, Minh Hằng đã làm “dậy sóng” cộng đồng mạng khi diện kiểu váy xếp ly xẻ sâu, thả rông vòng 1 tại đám cưới.

