Haute Couture có nghĩa là gì?

Thứ Ba, ngày 28/06/2022 17:37 PM (GMT+7) Chia sẻ

Từ lâu được coi là đỉnh cao của thời trang cao cấp, haute couture có một lịch sử lâu đời và phong phú về sự phù hợp đẹp mê hồn.

Được phát âm là [oht koo-toor], hoặc với tiếng Pháp [oht koo-tyr], thời trang cao cấp haute couture vẫn tập trung vào thiết kế sang trọng, thể hiện đẳng cấp uy tín và tay nghề thủ công vô song. Được tôn sùng với những thiết kế thời trang cao cấp tuyệt đẹp, Christian Dior, Chanel, Charles Frederick Worth, Maurizio Galante và Frank Sorbier là một số nhà thiết kế được yêu mến nhất, đứng đầu danh sách các nhà thời trang cao cấp độc quyền.

Bắt nguồn từ thời trang cao cấp của Paris, cụm từ 'Haute Couture' có nghĩa là 'may đo cao cấp' trong bản dịch trực tiếp. Thuật ngữ này đề cập đến tiêu chuẩn cao nhất của hàng may mặc 'may đo' trên toàn thế giới, tự hào về đỉnh cao thời trang của tay nghề thủ công trong ngành thời trang. Chỉ những thiết kế tốt nhất, được làm thủ công tỉ mỉ từ những loại vải sang trọng nhất thế giới, mới được tôn vinh là thời trang cao cấp 'Haute Couture'.

Các nhà thiết kế sử dụng các kỹ thuật thêu tỉ mỉ từng chi tiết, các phương pháp plugin và kết cườm tambour để biến những hình ảnh mê hoặc của họ thành hiện thực. Mặc dù thời trang cao cấp có truyền thống gắn liền với thời trang mặc quần áo, nhưng phong cách này cũng rất nổi bật trong thiết kế nội thất dành cho giới thượng lưu. Từ cách xử lý cửa sổ cho đến lớp phủ tường, đồ nội thất cho đến trang trí tinh tế, các nhà thiết kế nội thất thượng lưu sử dụng các loại vải và hoa văn từ các nhãn hiệu thời trang cao cấp như Chanel làm nguồn cảm hứng cho trang trí nhà cao cấp.

‘Haute Couture’ trong thời trang là gì?

Thuật ngữ thời trang cao cấp xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 1800 ở Pháp trong cuộc Cách mạng Công nghiệp để mô tả một phong cách mới của trang phục thủ công được thiết kế riêng cho hoàng gia. Trong suốt những năm qua, thời trang cao cấp đã phát triển để bao gồm sự lựa chọn toàn diện hơn về thời trang chất lượng cao nhất và các thiết kế đương đại của một quy trình thiết kế độc đáo. Năm 1868, Hiệp hội thời trang cao cấp ‘Federation de la Haute Couture et de la Mode‘ (FHCM) được thành lập tại Paris để duy trì và bảo tồn các tiêu chuẩn cao nhất của nghề thủ công thời trang. Với những yêu cầu khắt khe về nghệ thuật thời trang cao cấp, FHCM đã chính thức công nhận thiết kế thời trang cao cấp cho một số ít độc quyền, được liệt kê trên trang web chính thức của mình với tư cách là thành viên FHCM. Hấp dẫn hàng năm, ngay từ kinh đô thời trang thế giới, Tuần lễ thời trang cao cấp Paris đảm bảo thị trường thời trang cao cấp luôn chiến thắng như một đỉnh cao của ngành công nghiệp thời trang.

Phong cách thời trang cao cấp nắm lấy những gì tốt nhất trong thiết kế quyến rũ, cách may thời trang cao cấp và đổi mới thời trang để mang đến những bộ quần áo tinh tế, bí ẩn và đắt tiền nhất thế giới. Được thúc đẩy bởi những sản phẩm may mặc cổ điển của Paris với nguồn cảm hứng và sự khéo léo hiếm có, các nhà thiết kế thời trang cao cấp (còn được gọi là couturiers) tiếp tục mở rộng tầm nhìn của thời trang cao cấp. Ngày nay, phong cách độc đáo của một nhà thiết kế và kỹ năng của các chuyên gia thủ công là những yếu tố quyết định xem nhà thiết kế thời trang có xứng đáng với danh hiệu hay không. Được dẫn dắt bởi các nhà thiết kế thời trang cao cấp truyền thống và hiện đại như Schiaparelli Haute Couture, Adeline Andre, và Frank Sorbier những sản phẩm thời trang cao cấp của những năm này giới thiệu những thiết kế tiên tiến, đặt sự sáng tạo lên hàng đầu.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/haute-couture-co-nghia-la-gi-c47a6478.html