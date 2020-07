Coco Chanel No 5 và quá trình tạo ra chai nước hoa nổi tiếng nhất thế giới

Chai nước hoa Coco Chanel No 5 được biết đến trên toàn thế giới suốt 1 thế kỷ qua và vẫn luôn là một trong những chai nước hoa được yêu thích nhất thế giới. Cùng tìm hiểu về quá trình tạo chai nước hoa huyền thoại này của Coco Chanel.

Loại nước hoa mang tính biểu tượng nhất thế giới, Coco Chanel No 5 đã trở thành một cái tên quen thuộc trong gần một thế kỷ. Coco Chanel là một nhà sáng tạo trong ngay cả các thiết kế thời trang của bà, và là một người tiên phong trong thế giới nước hoa. Nếu bạn bị hấp dẫn bởi loại nước hoa nổi tiếng thế giới này, hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm về việc tạo ra Chanel No 5 cũng như các thành phần Chanel No 5.

Ý tưởng của Coco

Cho đến thời điểm này trong lịch sử, phụ nữ thích sử dụng nước hoa dựa trên mùi hương của một loại hoa. Coco Chanel tin rằng thế giới đã sẵn sàng cho một sự thay đổi. Bà mường tượng ra một mùi hương có thể làm nổi bật người phụ nữ tự do trong những năm 1920. Bà muốn tạo ra một mùi hương có mùi tươi mát và sạch sẽ, có lẽ do từ thời thơ ấu của bà là con gái của một phụ nữ giặt ủi người Pháp.

Để thay đổi thế giới nước hoa, Chanel sẽ cần thay đổi cách sản xuất nước hoa. Theo truyền thống, các nhà chế tạo nước hoa đã tạo ra mùi hương tươi mát bằng cách sử dụng cam, cam bergamot và chanh. Những mùi hương này, tuy nhiên, nhanh chóng biến mất. Các nhà hóa học đã thành công trong việc tạo ra mùi hương nhân tạo tồn tại lâu hơn nhiều, nhưng các nhà chế tạo nước hoa đã do dự để thử chúng. Những người yêu Chanel đã giới thiệu bà với Ernest Beaux, một chuyên gia nước hoa đủ táo bạo để thử nghiệm các hóa chất mới này và các thành phần Chanel No 5 cần thiết.

Tai nạn may mắn của Ernest Beaux: thành phần của Coco Chanel No 5

Beaux đã thử nghiệm với aldehyd, hóa chất sẽ làm tăng hương thơm trong bất kỳ loại nước hoa nào. Ông đã làm việc trong nhiều tháng để tạo ra 10 mẫu cho Chanel lựa chọn. Trong một trong những mẫu đó, nhóm của ông đã vô tình bổ sung quá nhiều aldehyd. Thay vì thêm độ pha loãng mười phần trăm của aldehyd, trợ lý Beaux, đã nhầm lẫn thêm một liều cao hơn nhiều vào mẫu đó. Khi Chanel ngửi mười mẫu khác nhau, bà chọn mẫu số năm - mẫu có thêm liều lượng aldehyd.

Mùi hương tươi mới của mẫu thứ năm có thể không phải là lý do duy nhất Chanel chọn loại nước hoa đó. Một số aldehyd thực sự có mùi mạnh như xà phòng!

Mùi hương đặc trưng của Coco Chanel No 5

Beaux đã làm việc nhiều năm ở Grasse, Pháp và môi trường đóng vai trò rất lớn trong việc tạo ra Coco Chanel No 5. Công thức cho một chai số 5 chứa không dưới 80 thành phần. Các nốt đầu của thành phần Chanel No 5 có một liều mạnh của hoàng lan và cả dầu hoa cam. Dưới những nốt hương tuyệt vời này, hoa nhài và hoa hồng tháng Năm tại nhà Beaux ở Grasse được thêm vào. Trên thực tế, mỗi chai Chanel No 5 30ml chứa 1.000 bông hoa nhài và 12 bông hồng tháng Năm. Các nốt hương nền của nước hoa có sự kết hợp của gỗ đàn hương, boubon vetiver và cả vani.

Chai nước hoa biểu tượng

Thiết kế chai Coco Chanel No 5 cũng có một sự khởi đầu từ chai nước hoa truyền thống. Bà mô hình hóa thiết kế trên cả hai đường vát hình chữ nhật của những chai toiletry của nam và trên bình rượu whisky cổ điển. Bà cũng muốn chiếc chai làm từ thủy tinh đắt tiền, tinh tế. Thiết kế chai ban đầu này đã không thay đổi nhiều trong những năm qua. Thiết kế này mang tính biểu tượng đến nỗi nghệ sĩ nổi tiếng Andy Warhol đã mô tả hình dạng cổ điển của nó trong một loạt các bản vẽ cho Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Thành phố New York.

