Cô gái dễ gây nhìn nhầm vì bộ đồ tập chạy xe trên phố

Thứ Tư, ngày 06/10/2021 03:52 AM (GMT+7)

Mới đây, một video ngắn đăng tải hình ảnh cô gái mặc đồ tập đi trên phố thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cô gái khoe hình thể trên phố với trang phục ngắn.

Thời trang đường phố của giới trẻ vô cùng phong phú với nhiều item khác nhau. Nhiều người chọn trang phục thanh lịch, kín đáo nhưng có nhiều người lại thích trang phục gợi cảm, cá tính.

Thế nhưng, nhiều người lại lựa chọn trang phục chưa hợp không gian, hoàn cảnh. Hình ảnh cô gái mặc đồ tập "tiện" đi ra phố được lan truyền trên mạng mới đây là một ví dụ.

Cụ thể, cô gái mặc áo bratop màu nude và quần tập ngắn. Nhiều người để lại bình luận cho rằng, trang phục cô mặc chưa phù hợp khi đi ra ngoài phố. Có lẽ trường hợp này nên khoác thêm áo ngoài để kín đáo hơn. Trang phục chỉ phù hợp khi mặc ở nhà hoặc phòng tập gym.

Sự "tiện thể" của nhiều người khiến họ trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng khi video, hình ảnh được lan truyền nhanh chóng.

Những chiếc quần này thường được may bằng loại vải co giãn, thấm hút mồ hôi và thoải mái. Kiểu dáng quá ngắn, khi người tập di chuyển chúng dễ bị co rút.

Lê Bống từng gây tranh cãi vì mặc quần tập khoe vòng 3 khi đạp xe trên phố. Set đồ này tương đối phù hợp với việc đạp xe, dù có một số ý kiến cho rằng chiếc quần làm từ chất liệu mỏng tạo cảm giác hơi phô trương khi hoạt động. Đặc biệt hơn, thiết kế quần tập có đường cắt may tôn lên vòng 3 cho người mặc nên Lê Bống càng gây chú ý khi xuống phố tham gia giao thông kết hợp tập luyện.

Trong một lần khác, Lê Bống tiếp tục được nhắc tên vì mặc quần tập quá ôm khi chạy bộ. Nhiều người đưa ra những gợi ý khác cho cô như mặc quần short thể thao để đẹp hơn mà vẫn giữ được sự thoải mái khi vận động.

Rất nhiều trường hợp các cô gái trẻ mặc đồ tập ra phố, gây mất thiện cảm cho người nhìn. Bởi, thiết kế đồ tập đa phần bó và ôm cơ thể, tôn lên đường cong quyến rũ. Đôi khi chất liệu quá mỏng khiến người mặc trở nên thu hút và gây tò mò cho người nhìn.

Để hạn chế những nhược điểm từ đồ tập gym khi thể thao ngoài trời, bạn có thể dùng áo khoác buộc ngang eo che đi phần dưới cơ thể. Hoặc thay thế chúng bằng những chiếc quần short thể thao năng động, hiện đại.

Kỳ Duyên được khen ngợi vì lựa chọn trang phục thông minh khi chạy bộ ngoài trời.

Nàng hậu gốc Nam Định chọn set đồ tập màu đen năng động. Thiết kế rộng rãi giúp cô thoải mái khi vận động đồng thời giúp cơ thể giải nhiệt tốt hơn, mồ hôi không bị bết dính trên da.

