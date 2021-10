Cảm hứng giai đoạn Y2K thú vị cho mùa Halloween năm nay

Thứ Ba, ngày 12/10/2021 10:05 AM (GMT+7)

Khi Halloween sắp đến gần, đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ xem bạn sẽ mặc trang phục gì trong mùa ma quái nhất trong năm. Sự hồi sinh của phong cách Y2K vẫn đang thống trị thế giới thời trang, vậy tại sao bạn không kết hợp xu hướng này vào trang phục của mình?

Từ các biểu tượng văn hóa đại chúng như Paris Hilton đến các nhân vật trong các chương trình truyền hình yêu thích của bạn khi còn nhỏ, hãy cảm thấy hoài cổ trong Halloween này bằng cách mặc những bộ trang phục lấy cảm hứng từ đầu những năm 2000 này.

Totally Spies!

Hãy tận hưởng buổi tối của bạn bằng cách mặc quần áo giống bộ 3 nhân vật hoạt hình rất được yêu thích thế hệ trước - Sam, Clover và Alex từ Totally Spies!. Có rất nhiều trang phục để bạn lựa chọn, bao gồm cả những bộ quần áo kín thân được phối hợp màu sắc sang trọng nổi bật hoặc những bộ trang phục hợp thời trang mà họ đã mặc đến trường.

Paris Hilton

Hilton là một biểu tượng thời trang Y2K. Từ bộ đồ thể thao Juicy Couture và bộ sưu tập váy mini cho đến điện thoại nắp gập có thiết kế cũ kỹ, ngôi sao người Mỹ là một lựa chọn thú vị để mô phỏng cho Halloween này.

Winx club

Đối với những ai muốn mặc trang phục nhóm lạ mắt hơn, bạn và bạn bè của mình có thể hóa trang thành các nàng tiên từ Winx Club. Đơn giản chỉ cần mặc một vài bộ cánh thần tiên, đôi bốt cao đến đầu gối và một bộ trang phục phù hợp với thẩm mỹ của bạn.

Britney Spears

Britney Spears đã mặc một số bộ trang phục đáng nhớ nhất cho các video âm nhạc của cô vào đầu những năm 2000. Từ bộ quần áo dài màu đỏ trong video "Oops! ... I Did It Again" cho đến dàn tiếp viên hàng không trong video âm nhạc của cô ấy cho "Toxic", có rất nhiều bộ trang phục để sao chép mà nữ ca sĩ đã mặc.

Những cô gái báo đốm

Quay trở lại ký ức thời thơ ấu của bạn bằng cách hóa trang với bạn bè của bạn thành The Cheetah Girls. Để đạt được kiểu dáng của họ, bạn hãy mặc một số bộ đồ thể thao bằng nhung và áo in hình con báo với băng đô.

Sharpay Evans từ High School Musical

Nếu bạn muốn trông ngọt ngào và sành điệu, bạn nên hóa trang thành nàng fashionista Sharpay Evans từ High School Musical. Để có được kiểu dáng như ý, hãy lấy một cặp kính râm ngoại cỡ, một chiếc vòng cổ hình ngôi sao lớn và về cơ bản là bất cứ thứ gì có màu hồng trong tủ của bạn. Nếu bạn muốn sao chép một diện mạo cụ thể hơn, hãy thử trang phục bên hồ bơi của Sharpay Evans từ High School Musical 2 bằng cách mặc một bộ đồ tắm một mảnh màu trắng, khăn che màu hồng nóng bỏng, kính râm có gọng màu hồng và một đôi dép quai trắng.

