Calvin Klein lạ lẫm trong BST mới, con gái Madonna tạo điểm nhấn

Thứ Sáu, ngày 15/04/2022 14:03 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhà mốt thời trang Mỹ Calvin Klein chuẩn bị cho BST mới nhất của mình khi hợp tác với nhãn hiệu thời trang đường phố Palace có trụ sở tại London.

Trong sự hợp tác độc quyền, lần đầu tiên, bộ sưu tập của Calvin Klein và Palace kết hợp sự đơn giản cổ điển của vải denim, những vật dụng cần thiết dễ dàng và phương pháp tiếp cận thời trang theo giới tính của Calvin Klein với sự biến tấu hiện đại từ thương hiệu ván trượt. Với sự sắc sảo, thẩm mỹ hiện đại và đồ họa của Palace, ảnh hưởng của họ được thể hiện trên các nét đặc trưng của Calvin Klein bằng cách kết hợp các biểu trưng mang tính biểu tượng của hai thương hiệu.

Con gái Madonna cá tính trong chiến dịch mới của CK.

Sử dụng những tác phẩm đơn giản của thập niên 90 của Calvin Klein và nguồn gốc từ văn hóa ván trượt của Palace, bộ sưu tập bao gồm quần đùi và áo bóng rổ lấy cảm hứng từ thời trang streetwear, denim độc quyền, lời nhắc lại CK One đầu tiên và một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn.

Mang nét đặc trưng của New York, chất liệu denim của bộ sưu tập có phần rộng hơn và baggy với các chi tiết và kiểu dáng hiện đại, những ảnh hưởng của Palace thể hiện qua những vẫn giữ nguồn gốc thập niên 90 của Calvin Klein. Các sản phẩm khác trong bộ sưu tập, chẳng hạn như áo phông và áo len, được thêu bằng biểu tượng "PalaceCK" kết hợp các biểu tượng mang tính biểu tượng của hai thương hiệu. Hơn nữa, logo độc quyền được in trên đồ lót nổi tiếng nhất dành cho nam và nữ, lần đầu tiên dành cho Palace.

Các sản phẩm khác trong sự hợp tác này cũng bao gồm một phiên bản giới hạn của “Calvans”, sử dụng cộng tác viên lâu năm của Palace, Vans, giới thiệu biểu tượng tùy chỉnh trên giày sneaker Authentic cổ điển. Sự hợp tác dành cho cả nam và nữ cũng mở rộng ra nước hoa CK One mang tính biểu tượng của Calvin Klein, mùi hương đầu tiên dành cho người trung tính. Người sáng lập Palace Lev Tanju cho biết: “Tôi cảm thấy thật may mắn khi ra mắt sản phẩm nước hoa đầu tiên của chúng tôi với Calvin Klein. CK One đã thay đổi mọi thứ, và có thể tạo ra một phiên bản mới của nó theo cách của Palace đã là một giấc mơ”. Sự tái hiện mới của mùi hương về hương cam chanh với các nốt hương tươi sáng hơn của quả quýt và cây sồi để có mùi hương sâu hơn và năng động hơn.

Chiến dịch có một loạt các nhân vật được truyền cảm hứng đã xuất hiện trong cả hai chiến dịch của Calvin Klein và Palace, chẳng hạn như Willem Dafoe, Lourdes Leon, Dame Joan Collins, Pet Shop Boys và Precious Lee. Được thực hiện và đạo diễn bởi chính Alasdair McLellan của Palace và được chỉ đạo bởi Max Pearmain, chiến dịch khắc họa góc cạnh và sự gan góc của cả New York và London, với những cảnh quay về Scarr Pizza, Nhà hàng Rules,... Lev Tanju cho biết: “Tôi lớn lên ngưỡng mộ các chiến dịch mang tính biểu tượng của Calvin Klein vào đầu những năm 90 vì sự đơn giản và cách mô tả thời trang có tư duy tiến bộ của họ thu hút mọi người”, Lev Tanju nói. “Nó rất có tác động về mặt thị giác: sự đúc kết, năng lượng, nó thực sự không gì sánh được. Ngay từ cuộc gọi đầu tiên với đội Calvin, tôi biết rằng chúng tôi có thể làm được rất nhiều điều. Sự hợp tác này đã phát triển một cách rất tự nhiên và tôi tự hào về mọi thứ chúng tôi đã cùng nhau tạo ra”.

Nguồn: http://danviet.vn/calvin-klein-la-lam-trong-bst-moi-con-gai-madonna-tao-diem-nhan-50202215414416...Nguồn: http://danviet.vn/calvin-klein-la-lam-trong-bst-moi-con-gai-madonna-tao-diem-nhan-50202215414416455.htm