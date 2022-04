Các nhà mốt vinh danh đề cử Oscar với bữa tiệc Pre-Oscar của riêng mình

Thứ Bảy, ngày 02/04/2022 12:20 PM (GMT+7) Chia sẻ

Gucci đã tổ chức một bữa tối riêng tư của riêng họ trước lễ trao giải Oscar để ăn mừng Jessica Chastain được đề cử Oscar với tư cách Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bữa tiệc tối pre-oscar của Gucci vinh danh Jessica Chastain

Gucci đã tổ chức một bữa tối riêng tư của riêng họ trước lễ trao giải Oscar để ăn mừng Jessica Chastain được đề cử Oscar với tư cách Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim The Eyes của Tammy Faye. Được tổ chức tại Gucci Osteria da Massimo Bottura ở Beverly Hills, bữa tối hào nhoáng nhưng quen thuộc đã chứng kiến ​​sự tham dự của những gương mặt trụ cột khác của Hollywood, chẳng hạn như Anne Hathaway, Erin Walsh, Edgar Ramirez, Zoe Saldana, David Greenbaum, Marco Perego Saldana, Elizabeth Stewart, và Giám đốc điều hành và chủ tịch của Gucci, Marco Bizzarri.

Bữa tiệc pre-oscar của Saint Laurent tổ chức bởi Anthony Vaccarello

Cũng ăn mừng vào đêm trước lễ trao giải là Saint Laurent. Với bối cảnh cao ở đồi Hollywood và tầm nhìn bao gồm Đài quan sát Griffith và bảng hiệu Hollywood nổi tiếng, sự kiện này thực sự là một sự kiện kỳ ​​diệu và quyến rũ. Bên cạnh khung cảnh ngoạn mục, bữa tối thân mật còn có một danh sách khách mời ấn tượng không kém. Các ngôi sao trẻ bao gồm Zendaya, Zoe Kravitz, Hailey Beiber và Dominic Fike đã được nhìn thấy dùng bữa cùng với các huyền thoại màn ảnh như Al Pacino, Andy Macdowell và Denis Villeneuve. Không cần phải nói, Anthony Vaccarello đã một lần nữa chứng tỏ sự thành thạo của mình trong việc tổ chức những bữa tiệc độc nhất và lừng lẫy nhất.

Bữa tiệc pre-oscar của Giorgio Armani là sự kiện dành riêng cho nicole kidman

Trước lễ trao giải Oscar tối Chủ nhật, một số thương hiệu đã tổ chức bữa tối để kỷ niệm sự kiện và những người được đề cử. Không nghi ngờ gì nữa, một trong những bữa tiệc độc nhất là của Giorgio Armani. Vào tối thứ Bảy, thương hiệu Ý đã tổ chức một bữa tiệc cocktail thân mật để chào mừng đại sứ thương hiệu và nàng thơ Nicole Kidman được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Being the Ricardos. Buổi tiệc, do Roberta Armani tổ chức, được tổ chức tại cửa hàng hàng boutique mới được cải tạo của nhà mốt trên đường Rodeo Drive ở Beverly Hills, mở cửa trở lại vào tối cùng ngày. Tham dự có một số bạn bè của thương hiệu bao gồm nữ diễn viên Alexandra Daddario, người mẫu Taylor Hill, diễn viên Adrien Brody, đại sứ sắc đẹp Giorgio Armani Barbara Palvin, diễn viên Regé-Jean Page, huyền thoại màn bạc Sophia Loren, và nhiều người khác.

Bữa tiệc pre-oscar của Chanel và Charels

Chanel và Charles Finch đã tổ chức bữa tiệc trước Oscar hàng năm lần thứ 13 của họ tại Polo Lounge tại khách sạn Beverly Hills mang tính biểu tượng. Danh sách khách mời bao gồm những diễn viên chính của Hollywood như Sienna Miller, Soo Joo Park, Joan Collins, Sofia Coppola, và tất nhiên, đại sứ thương hiệu và đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho màn trình diễn của cô trong Spencer, Kristen Stewart. Trong số những người tham dự còn có một số đạo diễn được yêu thích nhất của ngành điện ảnh, chẳng hạn như Francis Ford Coppola, Jane Campion, Ava DuVernay và David O’Russell. Bên cạnh màn dạo đầu quyến rũ cho buổi lễ chính thức, bữa tiệc của Chanel và Finch còn tìm cách giới thiệu và tôn vinh vai trò của thời trang trong điện ảnh như một phần trong cam kết lâu dài của nhà mốt Pháp trong việc bảo trợ nghệ thuật điện ảnh.

Nguồn: http://danviet.vn/cac-nha-mot-vinh-danh-de-cu-oscar-voi-bua-tiec-pre-oscar-cua-rieng-minh-502022...Nguồn: http://danviet.vn/cac-nha-mot-vinh-danh-de-cu-oscar-voi-bua-tiec-pre-oscar-cua-rieng-minh-50202224121915174.htm