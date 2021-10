Burberry mang thiết kế outdoor vào nhà qua các cửa hàng pop up toàn cầu

Chủ Nhật, ngày 31/10/2021 10:15 AM (GMT+7)

Mặc dù đã phát triển qua nhiều năm, nhưng nhà mốt Burberry mang tính biểu tượng của nước Anh sẽ luôn nhớ về nguồn gốc của mình qua lĩnh vực trang phục outdoor. Điều này bắt đầu vào năm 1856 khi người sáng lập Thomas Burberry phát minh ra vải gabardine và sử dụng nó để tạo ra nhiều loại áo khoác và áo choàng. Vì vậy, ngay từ đầu, Burberry đã là một nhà mốt với tinh thần tiên phong, cam kết giúp mọi người đón nhận môi trường xung quanh tự nhiên và khám phá không gian mới.

Ngày nay, Burberry đang tích cực tiếp tục truyền thống tìm kiếm tự do đó, khi công bố chương thứ hai của chiến dịch Không gian mở cũng như ra mắt các cửa hàng pop up mới. Các cửa hàng pop up đầy cảm hứng được mở trên toàn cầu để kỷ niệm chiếc áo khoác ngoài huyền thoại của thương hiệu. Chúng sẽ được tiết lộ tại một số cửa hàng bao gồm Neiman Marcus Beverly Hills, cũng như các địa điểm của Burberry ở Soho, Rodeo Drive, Michigan Avenue và Troy.

Bố cục thực tế của các cửa hàng sẽ có các tác phẩm điêu khắc được phản chiếu theo địa hình dựa trên một số hình ảnh môi trường từ chiến dịch Không gian mở. Ngoài ra, chúng sẽ hoạt động như một triển lãm thu nhỏ, nơi bạn sẽ tiếp xúc trực tiếp với trải nghiệm truyền thông xã hội, mà khách hàng sẽ có thể mở khóa thông qua mã QR tại một số địa điểm nhất định. Về cơ bản, các cửa hàng sẽ truyền đạt một thẩm mỹ thanh tao, phù du và tương lai, đồng thời kết nối khách hàng với thế giới tự nhiên, bối cảnh mà Burberry đã xây dựng bản sắc phổ biến hiện nay của mình.

Chiến dịch Không gian mở sẽ đi kèm với các cửa hàng pop up này, tích cực truyền đạt cam kết kép của thương hiệu đối với di sản đồ outdoor và đổi mới công nghệ. Nói một cách đơn giản, đó là sự tôn trọng tự do sáng tạo và khám phá thể chất.

Đối với chiến dịch này, Giám đốc Sáng tạo của Burberry, Riccardo Tisci đã hợp tác trong việc chỉ đạo sáng tạo với nhóm quay phim người Pháp Megaforce và nhiếp ảnh gia người Anh Ewen Spencer để đưa tầm nhìn hướng tới sự tự do này vào cuộc sống. Đặt trong bối cảnh vẻ đẹp đầy cảm hứng của vùng nông thôn nước Anh, phim miêu tả bốn cá nhân lang thang qua những cánh đồng dường như vô tận, cho đến khi họ đột ngột bay và bắt đầu bay qua các khung cảnh. Cả hình ảnh và câu chuyện về chiến dịch đều gợi lên cảm giác tự do không thể kiềm chế và thúc giục người xem từ chối quy ước.

Chủ đề tự do này có vẻ đặc biệt thích hợp trong tình trạng hiện tại của chúng ta, khi thế giới bắt đầu mở ra và tất cả chúng ta bắt đầu cảm thấy một cảm giác được giải phóng tập thể. Với chiến dịch Không gian mở và cửa hàng pop up, Burberry đồng thời thể hiện tình cảm hiện tại và tôn vinh quá khứ của nó. Tisci nói: “Tự do cho phép chúng ta sáng tạo, mơ ước, trở thành bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Burberry, giống như tôi, đã có tự do trong trái tim của nó ngay từ những ngày đầu thành lập. Chiến dịch này tôn vinh tinh thần khám phá không sợ hãi, kết nối chúng ta với nhau và thế giới tự nhiên. Đó là về việc vượt qua các ranh giới và theo đuổi những khả năng vô tận, nhìn về tương lai và kết nối tất cả chúng ta”.

