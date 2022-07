BST xa xỉ của Dior tôn vinh mối liên hệ sâu sắc của chúng ta với tổ tiên

Bộ sưu tập thời trang cao cấp Dior Thu / Đông 2022 được thực hiện bởi và dành cho phụ nữ, với Maria Grazia Chiuri là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vai trò Giám đốc Sáng tạo của Dior.

Bạn luôn có thể nhận ra một chiếc váy Dior Couture qua cách nó di chuyển trên sàn diễn. Khi vải nhẹ, váy chuyển động như nước. Khi nó nặng, chúng có một vẻ đẹp dễ gây hài lòng đi kèm, khiến chúng ta nhớ đến những bản phác thảo đầu tiên của Christian Dior vào những năm 40, nơi những chiếc váy bồng bềnh, nặng nề nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu của nhà mốt.

Mọi thứ vẫn được kết nối. Một tình cảm mà Maria Grazia Chiuri thể hiện cho bộ sưu tập Dior Haute Couture Thu Đông 2022-23. Với nghệ sĩ người Ukraina Olesia Trofymenko đóng vai trò là điểm nhấn chính, Chiuri đã thiết kế một bộ sưu tập dựa trên ý tưởng về cây sự sống. Kết nối tất cả các hình thức sáng tạo, biểu tượng là trung tâm của công việc của Trofymenko và đóng vai trò là điểm khởi đầu cho Chiuri, người chiêm nghiệm ý tưởng qua lăng kính của mình, khai phá nghệ thuật và cung cấp một bộ sưu tập các tác phẩm khám phá phong tục dân gian.

Đối với Dior Haute Couture Fall Winter 2022-23, cây xuất hiện trong nhiều lần khác nhau trên sàn diễn, được dệt thành bông, lụa, len crepe và cashmere. Một chiếc áo sơ mi trắng cài cúc rõ nét với tay áo chuông và những đường thêu hoa mềm mại ở viền cúc áo. Nó được kết hợp với một chiếc váy màu trắng prairie bằng vải cotton và một lượng nước hoa chuyên nghiệp. Có bao nhiêu điều hay ho đối với vẻ ngoài cũng như có sức mạnh, thiết lập giai điệu cho phần còn lại của bộ sưu tập.

Những gì xảy ra sau đó là những chiếc váy được trang trí bằng những dải bím được làm thủ công bằng guipure ren đen và đồng. Váy cotton và voan chuyển sang váy ren dày và bền ở nửa dưới, trong khi váy voan lụa thoáng mát tan chảy trong không gian, làm mềm mại bất kỳ đường nét sắc sảo nào. Hơn cả show diễn Haute Couture của mùa trước, bộ sưu tập đã nghiêng về kiểu dáng New Look của Dior. Váy đầy đặn, đường viền cổ áo được cắt thấp và cạp trễ. Áo khoác Bar trở lại với chất liệu vải trơn theo chiều dọc, trong khi những chiếc áo cape được thêu tinh xảo cân bằng trên vai. Bảng màu mùa này khá yên tĩnh và kín đáo. Màu ngà sáng và màu be nhạt được xen kẽ với màu đỏ đậm, màu mù tạt, đen, vàng và xanh ngọc. Nó sang trọng nhưng không lòe loẹt, mang lại cảm giác lạc quan trong một khoảnh khắc nào đó trong thời trang dường như một lần nữa hơi kỳ lạ khi được tiêu dùng.

Một kiểu dáng yêu thích, là kiểu dáng 57, là một chiếc váy quây bằng lụa màu đen với những nếp gấp phức tạp đóng vai trò như một sự va chạm hoàn hảo giữa thế giới Dior của Chiuri và thế giới mà Monsieur Dior đã tạo ra. Đây là những gì mùa Thu Đông 2022-23 thể hiện, những cử chỉ đã được truyền lại, một sự tôn vinh cho truyền thống. Từ sự táo bạo, chấp nhận rủi ro, xu hướng hiện đại không ngừng của Chiuri cho các bộ sưu tập ready to wear của bà, Haute Couture mang đến một khoảng thời gian dừng lại, để điều chỉnh lại những gì đã có và những gì sẽ đến.

