Bộ sưu tập Thu Đông 2021 của Loewe ấy cảm hứng từ con thiêu thân

Thứ Hai, ngày 25/01/2021 18:46 PM (GMT+7)

Trong mùa này, Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson đã chọn một phương tiện sáng tạo hữu hình để giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của Loewe - một cuốn sách.

Anderson viết trong lời mở đầu: “Tôi đã bị cuốn hút vào toàn bộ công việc của Joe Brainard, đặc biệt là các đồng nghiệp của anh ấy, và khả năng tạo ra những thứ khác thường ngày của anh ấy. Anh ấy suy nghĩ và hành động bên ngoài các quy tắc và phạm trù, và có một sự nhẹ nhàng và sự tức thì trong công việc của anh ấy mà tôi nhận thấy rất nhạy bén trong chính khoảnh khắc này, và thực sự là bất cứ lúc nào".

Được phân phối bởi tổ chức phi lợi nhuận Printed Matter, tất cả số tiền thu được từ cuốn sách sẽ được chuyển cho Printed Matter và Visual Aids, một tổ chức sử dụng nghệ thuật để đấu tranh và tạo ra một cuộc đối thoại về HIV/AIDS. “Show in a Book” đi kèm với “Show on a T shirt” có áo phông quá khổ, nơi chương trình được tái hiện ở dạng có thể mặc được. Cả "Show on a Book" và "Show on a T shirt" đều là những phần mới nhất trong định dạng show diễn do Anderson sáng tạo ra.

Về bộ sưu tập, Anderson đã chia bộ sưu tập làm hai, sử dụng bộ sưu tập đầu tiên để tri ân Brainard dưới dạng các bản in và chữ viết trong khi bộ sưu tập thứ hai, Eye/Loewe/Nature, chú ý đến những nỗ lực có ý thức về môi trường của thương hiệu. Nằm ở đâu đó giữa những năm 60 và 70, bộ sưu tập sử dụng một bảng màu có liên quan đến các sắc thái của màu vàng và lạc đà kem trong khi cũng mang đến những nét gợi cảm về phong cách punk với quần da buộc dây và một chiếc quần trên giày Chelsea boot cổ điển.

Anderson đặc biệt chú ý vật liệu cao cấp cũng như kiểu dáng quần áo thể thao và quân sự được sử dụng để tập trung vào các khía cạnh tự nhiên và môi trường, phù hợp với đặc tính của nhà mốt. Nhiều kiểu dáng khác nhau được kết hợp một cách méo mó và không khớp theo cách đồng nhất với nhau theo một cách nghệ thuật phản ánh phong cách sáng tạo của Anderson và Brinard.

