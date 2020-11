Bí mật xiêm y trong bộ phim vương quyền đang hot hiện nay

Thứ Năm, ngày 19/11/2020 14:45 PM (GMT+7)

Loạt phim cổ trang The crown đinh đám của Netflix đang thu hút nhiều khán giả trên thế giới. Bộ phim không chỉ mang đến một cốt truyện kịch tính về hoàng gia Anh mà còn thu hút người xem về những trang phục xa hoa và đầy cá tính trong phim.

Váy dạ hội màu pastel, khăn choàng bằng vải taffeta cuồn cuộn, và một mối tình lãng mạn được thúc đẩy bởi ham muốn và dục vọng. Chúng ta không nói về bộ sưu tập thời trang cao cấp mới nhất của Valentino, mà là bộ sưu tập thời trang sáng giá mang tên “The Crown”.

Kể từ khi công chiếu vào năm 2016, loạt phim “The Crown” mang tính bước ngoặt của Netflix đã thu hút được một lượng người hâm mộ trung thành từ những người đam mê thời trang và lịch sử cho đến những người khám phá ra sự rối loạn chức năng đáng kinh ngạc là tầng lớp quý tộc Anh. Nhà thiết kế trang phục chính của loạt phim Amy Roberts cố gắng đạt được sự chính xác về lịch sử đồng thời cũng nâng cao tính cách của gia đình vốn thường bị che giấu trước công chúng. Bất kỳ nhà thiết kế trang phục nào của một bộ phim truyền hình cổ trang đều phải đối mặt với vô số thách thức, đáng chú ý nhất là việc duy trì sự liên quan đến lịch sử đồng thời tạo cảm giác hiện đại hấp dẫn người xem. Chúng ta biết trang phục của bộ phim rất đẹp, nhưng chúng có chính xác với những gì các hoàng gia thực sự mặc không?

Một vấn đề chính mà các nhà thiết kế trang phục của loạt phim phải đối mặt là phải tham khảo các cảnh quay và hình ảnh trong lịch sử bị thay đổi màu sắc bởi vì loạt tài liệu này ghi lại những diễn biến xảy ra vào giữa thế kỷ 20, thời điểm trước khi có các bộ lọc và chỉnh sửa màu trên Instagram, ảnh thường bị sai lệch về màu sắc và độ bão hòa khiến việc thiết kế chính xác thậm chí còn khó khăn hơn. Ngoài ra, nhiều loại vải được sử dụng phổ biến trong những thập kỷ này dễ bị xói mòn và phai màu, khiến cho gần như không thể nhận biết màu sắc và kết cấu.

Nữ Hoàng Elizabeth

Nổi tiếng là đứng đắn và giản dị, vị nữ hoàng trong lịch sử thường phải vật lộn để tìm ra sự cân bằng hoàn hảo giữa việc hoàn thành cá nhân và nghĩa vụ bắt buộc. Không có gì nắm bắt được bản chất này như sự khác biệt giữa tủ quần áo riêng và tủ quần áo công chúng của bà. Đằng sau những bộ váy lộng lẫy, những món trang sức lộng lẫy, và những đôi găng tay opera dài, chúng ta thấy một người phụ nữ không tự tin đang đấu tranh để lãnh đạo quốc gia của mình.

Khi bắt đầu loạt phim, Claire Foy (người đóng vai Nữ hoàng từ phần 1-2) thường cảm thấy bị khuất phục bởi trang phục của mình, bị đè nặng bởi những chiếc váy dạ hội khổng lồ và trang trí cầu kỳ. Cảnh đăng quang miêu tả chính xác điều đó: một phụ nữ trẻ sợ hãi, đấu tranh để tin vào những thực tế đang hiển hiện trước mặt mình. Những thay đổi nhỏ như khối lượng của tay áo và độ sáng bóng của hình thêu làm tăng thêm cảm giác lo lắng này.

Khi Nữ hoàng nhường ghế lại cho chị gái của mình trong phần 3, tủ quần áo của Olivia Colman (người đóng vai Nữ hoàng từ phần 3 trở đi) trở nên trầm lắng và căng thẳng hơn trùng với sự tức giận mà bà cảm thấy đối với em gái mình. Những lựa chọn kiểu cách nhẹ nhàng như đường viền cổ áo được đơn giản hóa hơn và một bảng màu trầm góp phần tạo nên vẻ căng thẳng.

Công chúa Margaret

Cô em gái nổi loạn của Nữ hoàng gây sóng gió trong suốt loạt phim. Hơn bất kỳ nhân vật nào khác trong bộ phim, các nhà thiết kế trang phục tự do kiểm soát việc định hình trang phục của Margaret xung quanh tính cách của cô ấy hơn là duy trì tính chính xác lịch sử giống như chiếc áo dạ hội mặc để gặp tổng thống Mỹ lúc đó là Lyndon B. Johnson.

Trong bộ phim, Công chúa mặc một chiếc váy dạ hội màu cam nhạt và trắng rực rỡ khi cô vui vẻ uống rượu và dùng bữa với nguyên thủ quốc gia. Trên thực tế, hoàng gia đã chọn một chiếc váy màu hồng trần tục hơn với ít hoặc không có hình in hoặc chi tiết quá mức. Vì sự kiện này không được ghi lại rộng rãi nên các nhà thiết kế trang phục của The Crown đã tự do trong việc định hình câu chuyện của riêng họ và làm như vậy trong khi vẫn lưu ý đến tính cách của Margaret.

Xuyên suốt loạt phim, để tăng cường mối thù nói trên, các tông màu và kiểu dáng tương phản được sử dụng bởi thành viên hoàng gia, kết hợp các cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau của họ đối với nghĩa vụ hoàng gia. Ô liu sẫm và màu sắc mang tính khắc nghiệt đại diện cho tính cách khó chịu của Margaret.

Công nương Diana

Mùa thứ tư mới được phát hành của The Crown có sự góp mặt của nữ diễn viên mới nổi Emma Corin trong vai Công nương Diana trong tất cả những vinh quang trong phim của cô. Công nương Diana được cho là thành viên hoàng gia được yêu mến, mến mộ bậc nhất, các nhà thiết kế trang phục có vô số bức ảnh paparazzi chân thực, những bức chân dung tuyệt đẹp và những thước phim đầu tay để làm nguyên liệu cho việc thiết kế.

Đạo diễn Stephen Daldry biết rằng mùa phim mới sẽ được chú ý hơn bởi sự tôn sùng của công chúng đối với Công nương Diana, và đã thực hiện một cách tiếp cận chính xác hơn về mặt lịch sử đối với tủ quần áo của Công nương. Ngoài ra, phong thái rực rỡ và màu sắc táo bạo trong trang phục Diana tương phản với vẻ rụt rè thường thấy của hoàng gia, càng làm tăng thêm câu chuyện về Diana như một kẻ ngoại đạo.

Những lựa chọn trang phục riêng biệt này làm nổi bật vị trí độc nhất của Diana trong Hoàng gia anh và cô mãi mãi ghi dấu ấn trong tâm trí công chúng như một nàng Công nương tinh túy: duyên dáng mời gọi, hoàn toàn dễ hiểu và xinh đẹp không tuổi. Trong suốt mùa phim gần đây nhất, Diana được diện một số bộ trang phục đáng nhớ nhất của cô: bộ váy cưới cầu kỳ, chiếc váy đính cườm của Nhà hát Opera Thành phố New York và tất nhiên, chiếc nhẫn đính hôn sapphire nổi tiếng.

Điều mà loạt phim The Crown đóng góp là tìm ra sự cân bằng hoàn hảo hấp dẫn giữa tính chính xác lịch sử và sự tự do sáng tạo trong thiết kế trang phục màn ảnh.

Đội ngũ các nhà thiết kế trang phục của loạt phim không chỉ tiếp thu những sự kiện xảy ra trong lịch sử mà còn về tính cách riêng biệt của các hoàng gia, định hình một cốt truyện thực tế hữu hình và đôi khi không thể tưởng tượng được, khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình. Cho dù đó là tủ quần áo đầy cảm xúc của Nữ hoàng Elizabeth hay những chiếc váy dạ hội và phụ kiện năng động của Công chúa Margaret, người xem đều có thể thưởng thức trong bộ phim The Crown.

