Balmain ra mắt bộ sưu tập đặc biệt với búp bê Barbie

Màu sắc đặc biệt của Barbie, đã trở thành màu hồng, cũng rất phù hợp với vũ trụ thời trang do Balmain tạo ra.

Màu sắc đặc biệt của Barbie, đã trở thành màu hồng, cũng rất phù hợp với vũ trụ thời trang do Balmain tạo ra. Olivier Rousteing, người đã giữ chức giám đốc sáng tạo của nhà mốt trong hơn 10 năm, thường sử dụng sắc hồng trong các bộ sưu tập của mình. Vào những năm 50 và 60, người sáng lập hãng thời trang Pierre Balmain, người nổi tiếng với trang phục dạ hội tuyệt vời và những chiếc váy thời trang cao cấp, cũng yêu thích màu hồng.

Rousteing và đội ngũ sáng tạo Balmain đã đảm bảo rằng bộ sưu tập phiên bản giới hạn Balmain x Barbie mới vẫn giữ được phong cách của nhà mốt nhưng cũng phản ánh thế giới vui tươi của Barbie. Sự hợp tác này dường như mở ra một chương mới, nơi đồ chơi và thời trang gặp nhau. Bộ sưu tập được tạo ra với sự hợp tác của nhà sản xuất đồ chơi Mattel, trước đó đã phát triển các dự án hợp tác với các nhà thời trang khác như Gucci và Coach.

“Tôi rất vui vì hầu hết các sản phẩm trong bộ sưu tập này đều mang phong cách unisex và nam nữ đều có thể mặc được. Trong thế giới hiện đại, chúng ta không nên gò ép mình vào khuôn khổ giới tính bởi Barbie cũng truyền đi thông điệp về sự tự do và thể hiện bản thân, điều này thực sự truyền cảm hứng cho chúng ta quên đi những khuôn mẫu”, giám đốc sáng tạo của Balmain nói.

Bộ sưu tập Balmain x Barbie được phát hành vào tháng 1 năm 2022, kết hợp giữa thế giới thực và ảo, khiến một số sản phẩm trong bộ sưu tập trở nên khác thường. Một cuộc đấu giá NFT trong đó những người quan tâm sẽ có thể mua ba hình đại diện Barbie do studio thiết kế FORGET ME NOT GMBH tạo ra. Những hình đại diện này sẽ mặc bộ sưu tập Balmain x Barbie và những người đưa ra giá cao nhất sẽ không chỉ mua hình đại diện mà còn mua mô hình có một không hai.

