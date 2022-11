Balenciaga đòi bồi thường 25 triệu đô la Mỹ vụ ồn ào quảng cáo trẻ em phản cảm

Hãng thời trang xa xỉ Kering Balenciaga đã rơi vào tình trạng khó khăn kể từ khi công bố chiến dịch Mùa xuân năm 2023 gây tranh cãi, trong đó có hình ảnh trẻ nhỏ cầm túi gấu trong khi đeo dây nịt giống S&M và một thứ khác trong đó một trang từ quyết định của Tòa án Tối cao cấm nội dung khiêu dâm trẻ em được sử dụng làm hình nền.

Balenciaga hiện đang kiện công ty sản xuất đằng sau chiến dịch quảng cáo mùa xuân 2023 của mình. Trong khi nhà mốt này đã phải đối mặt với sự lên án về chiến dịch liên quan đến trẻ em, Balenciaga đã khởi xướng một vụ kiện vào tuần trước tại Tòa án Tối cao Bang New York. Balenciaga đang yêu cầu công ty sản xuất North Six, Inc. và nhà thiết kế Nicholas Des Jardins bồi thường ít nhất 25 triệu đô la Mỹ.

Thương hiệu xa xỉ thuộc sở hữu của Kering đã thuê North Six và Des Jardins để phát triển và sản xuất chiến dịch cho mùa Xuân 2023. Chiến dịch nói trên có sự góp mặt của nữ diễn viên Nicole Kidman và người mẫu Bella Hadid và nhằm giới thiệu môi trường công ty, được dàn dựng để tái tạo “không gian văn phòng Manhattan”.

Trong những hình ảnh mà thương hiệu đăng tải lên trang web và nền tảng mạng xã hội, hai người mẫu nhí khoác lên mình bộ trang phục thời thượng của Balenciaga. Bối cảnh được đặt tại phòng ngủ của các nhân vật. Hàng loạt phụ kiện như kính mắt, túi xách, dây chuyền,... được trưng bày trên mặt bàn. Đáng chú ý, hai nhân vật trong ảnh đang cầm trên tay chú gấu bông được trang bị các phụ kiện như quần legging lưới, dây nịt da, vòng cổ có móc khóa quanh cổ,... khiến nhiều người liên tưởng đến các hành động BDSM (trang phục kiểu nô lệ tình dục).

Trong một tuyên bố cung cấp cho CNN từ Balenciaga, đây là trường hợp “xác nhận việc quảng bá nội dung khiêu dâm trẻ em là bất hợp pháp và không được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận”. Tài liệu của tòa án tuyên bố rằng Balenciaga không biết gì về ý tưởng, phong cách sáng tạo của bộ ảnh. Tuyên bố của Balenciaga với CNN nói rằng tất cả các vật phẩm có trong quảng cáo được cung cấp bởi các bên thứ ba đã xác nhận bằng văn bản rằng những đạo cụ này là giả mạo. Hóa ra chúng là những giấy tờ pháp lý thực sự, rất có thể là từ việc quay một bộ phim truyền hình.

Hồ sơ tòa án đã chỉ ra rằng do hành động của các bị cáo, “các thành viên của công chúng, bao gồm cả giới truyền thông, đã liên kết Balenciaga một cách sai trái và khủng khiếp với chủ đề phản cảm và gây lo ngại sâu sắc.” Balenciaga đang thúc đẩy North Six và Des Jardins phải chịu trách nhiệm về “mọi thiệt hại này”.

Tuy nhiên, Amelia K. Brankov, luật sư của Nicholas Des Jardins và công ty của ông nói rằng “chắc chắn không có âm mưu thâm độc nào đang diễn ra. Như Balenciaga biết, rất nhiều hộp tài liệu chỉ đơn giản là đồ cho thuê”. Trong tuyên bố của mình, cô ấy cũng tuyên bố, “Hơn nữa, đại diện của Balenciaga đã có mặt tại buổi chụp hình, giám sát nó và xử lý các giấy tờ và đạo cụ, và Des Jardins với tư cách là nhà thiết kế bối cảnh không chịu trách nhiệm lựa chọn hình ảnh từ buổi chụp”. Một đại diện của North Six nói rằng công ty sản xuất “không có đầu vào sáng tạo hoặc kiểm soát quá trình quay. North Six đã không có mặt trong quá trình sắp xếp cuối cùng”.

Đại sứ Balenciaga Kim Kardashian gần đây đã phát biểu về chiến dịch vào Chủ nhật lên án hành động của họ. Cô ấy nói rằng cô ấy hiện đang “đánh giá lại” mối quan hệ công việc của mình với Balenciaga và rằng “Sự an toàn của trẻ em phải được coi trọng nhất và bất kỳ nỗ lực nào nhằm bình thường hóa việc lạm dụng trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào đều không nên có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta”.

