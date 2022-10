Androgynous thống trị Tuần lễ thời trang Paris

Tuần lễ thời trang Paris cuối cùng cũng đã kết thúc, đồng nghĩa với việc tháng thời trang Xuân / Hè 2023 cũng chính thức kết thúc.

Với hơn 50 buổi trình diễn trong tuần này, nhiều thương hiệu lớn nhất thế giới đã trình diễn các bộ sưu tập gần đây nhất của họ, thu hút người tham dự từ khắp nơi trên thế giới. Khi ngành công nghiệp thời trang phát triển đến bối cảnh hậu đại dịch, tiếng ồn của thành phố trở lại mạnh mẽ và kiểu dáng và thiết kế sáng tạo tiếp tục truyền cảm hứng cho thời trang cao cấp.

Trong mùa này, PFW đã chứng kiến ​​một sự gia tăng trong lĩnh vực tailoring, tập trung nhiều vào xu hướng androgynous. Dựa trên các chương trình được giới thiệu tại PFW, rõ ràng là đối với SS23, các nhà thiết kế đang trộn lẫn các chuẩn mực giới tính hơn bao giờ hết. Tuần lễ thời trang New York đã thiết lập giai điệu cho những bộ quần áo được thiết kế riêng dành cho giới tính nam với những người như Peter Do và No Sesso. Những họa tiết trang phục tương tự được mang đến Tuần lễ thời trang Milan với sự trở lại của kiểu may tailoring Ý cổ điển.

Các thiết kế formalwear đã nhận được một sự đổi mới rất cần thiết ở Paris. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp đã chứng kiến ​​sự hồi sinh của pansuit trong quần áo womenwear kể từ những ngày của Phoebe Philo và Midas của cô ấy tại Chloé và Céline. Philo đã khơi dậy một phong trào thẩm mỹ mới mang đến chủ nghĩa tối giản sạch sẽ với những họa tiết tinh xảo, giới thiệu một bản ngữ mới của người phụ nữ hiện đại trong bộ vest. Gần một thập kỷ sau, tầm ảnh hưởng của Philo đã thúc đẩy các thương hiệu nhấn mạnh vào quần áo easy to wear và tập trung vào thẩm mỹ phù hợp với mọi giới tính. Những bộ vest không còn được coi là trang phục nam giới đơn thuần, mà là những lựa chọn thay thế cho trang phục hàng ngày cũng như trang phục truyền thống.

Đã qua lâu rồi những ngày của việc tailoring vừa vặn khi sự trỗi dậy của những chiếc áo khoác hình hộp và những lớp phủ đồ sộ chiếm lấy sàn diễn. Các kiểu mẫu trang phục nam trang trọng truyền thống đã kết hợp với các họa tiết nữ tính như đường cắt tay áo, đường xẻ màu đen và phần eo thắt lại, tạo ra một thẩm mỹ androgynous toàn diện. Botter khởi động tuần lễ với ve áo hình trái tim trên bộ quần áo, trong khi nhãn hiệu thời trang The Row của Mary-Kate và Ashley Olsen thách thức các chuẩn mực giới tính, với những chiếc áo blazer cắt thùng và quần ống rộng.

Valentino tiếp bước với việc mở rộng kiểu may vừa vặn thoải mái kết hợp với tay áo có diềm trong khi Vivienne Westwood và GmBH thực hiện một cách tiếp cận giống grunge và đồng nhất hơn để kết hợp văn hóa rave của thập niên 80 với trang phục tối đa. Menswear và womenswear đã bị tước bỏ vai trò giới tính của nó trong cả hai bộ sưu tập, ví dụ như các người mẫu nam mặc vest và cà vạt bao gồm quần đùi da.

Tất nhiên, một cuộc trò chuyện về vấn đề androgynous không thể không có sự đề cập của Thom Browne tiếp tục gây ấn tượng. Những người đàn ông tiếp tục mặc bộ quần áo Browne đặc trưng của truyền thống lật đổ với xếp nếp. Blazer có nhiều màu sắc nhẹ nhàng với cấu trúc không phù hợp với khái niệm trang phục truyền thống. Những chiếc quần culotte cạp trễ được kết hợp với những chiếc váy sơ mi cắt cúp và những chiếc áo blazer dáng dài tạo nên sự thú vị trẻ trung đồng thời mang đến một tầm cao mới cho nghề may.

Khi Tuần lễ thời trang Paris kết thúc tháng thời trang SS23, rõ ràng hơn là khi nói đến trang phục và may đo, tư tưởng về giới đã phát triển và thời trang đang viết lại định nghĩa của trang phục nam và nữ truyền thống.

