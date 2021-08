90% chị em mặc legging đi phượt mắc “tội lỗi hồn nhiên” thường bị la ó, gây khó chịu?

Thứ Năm, ngày 12/08/2021 03:25 AM (GMT+7)

Mặc dù phổ biến nhưng quần legging không làm hài lòng tất cả mọi người.

Hình ảnh cô gái Trung Quốc đang sống ở Hàn Quốc diện legging leo núi gây chú ý.

Thiết kế legging ôm sát tôn vóc dáng gợi cảm của cô gái này.

Nhưng không phải ai cũng hài lòng với việc diện legging khi leo núi.

Mới đây, hình ảnh của một cô gái Trung Quốc đang sống ở Seoul, Hàn Quốc đi leo núi trong bộ trang phục gồm áo croptop và legging thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bộ đồ đơn giản nhưng tôn vóc dáng người mặc.

Tuy nhiên, nó cũng vấp phải tranh cãi vì item cô lựa chọn là legging. Mặc legging ra đường nói chung và mặc khi leo núi nói riêng đã và đang là vấn đề có nhiều ý kiến trái chiều ở Hàn Quốc.

90% phụ nữ mặc legging leo núi

Legging được ưa chuộng ở Hàn Quốc cùng với sự phát triển của xu hướng thể thao.

Trong bài viết được đăng tải trên mục Đời sống và Văn hóa của trang Hankyung.com vào 28/4/2021, phóng viên có khẳng định: "Đây là thời đại của legging". Viện Nghiên cứu Công nghiệp thời trang Hàn Quốc cho biết thị trường trang phục thể thao trong đó mặt hàng legging tăng mạnh.

Theo Gmarket - một trang thương mại điện tử của Hàn Quốc doanh số bán legging từ ngày 20/1 đến 14/6/2020 tăng 183% so với cùng kỳ năm trước.

Legging được bán rộng rãi mang lại nguồn thu lớn cho các nhãn hàng.

Các công ty thời trang cũng đổ xô vào các sản phẩm legging chứng tỏ sức hút không nhỏ từ item này. Chúng không chỉ có độ co giãn tốt, thuận tiện cho vận động của người mặc mà còn ôm sát làm nổi bật vóc dáng. Legging không chỉ được mặc đến phòng tập mà còn gây chú ý như một trang phục sử dụng khi leo núi. Người ta nói tằng có đến 90% phụ nữ ở độ tuổi 20 và 30 mặc legging khi leo núi.

Những ý kiến trái chiều về legging

Tồn tại không ít ý kiến trái chiều vì việc mặc legging đến nơi đông người.

Nhưng sự phổ biến này không đồng nghĩa với việc ai cũng yêu thích legging. Nó có thể thoải mái với người mặc nhưng những người xung quanh thì không. Trước đó, chia sẻ với tiêu để "Xin đừng mặc quần legging" đã trở thành chủ đề nóng trên một diễn đàn trực tuyến. Mặc legging bị xem như không diện quần áo, nhất là với những chiếc quần màu nude.

Người xung quanh cảm thấy gượng ngùng khi phải nhìn vòng 3 của người đi phía trước.

Hơn nữa, khi leo núi, người phía sau không hề muốn nhìn thấy vòng 3 của người đi trước. "Muốn mặc thì cũng hãy mặc màu tối", "dù là phụ nữ thì cũng cảm thấy xấu hổ", "quần legging là nỗi khổ cho người khác" - một số người lên tiếng. Chưa kể, số lượng người cao tuổi leo núi cũng rất lớn vì vậy mặc legging tôn dáng bị xem là không phù hợp.

Legging không hẳn là lựa chọn tốt nhất

Mặc dù hỗ trợ vận động nhưng legging không hẳn là sự lựa chọn tốt nhất.

Bên cạnh yếu tố về mặt thẩm mỹ khi nó bị cho là khoe thân quá mức. Một số người còn chỉ ra legging không phải là lựa chọn tốt nhất khi leo núi. So với loại quần được thiết kế chuyên để leo núi khả năng chống thấm và chống ẩm của legging kém hơn.

Ngoài ra, các tiêu chí như độ bền khi co giãn, bộ bền đường may của legging cũng không đạt tiêu chuẩn so với quần chuyên dụng.

Legging không đạt được tiêu chuẩn như kiểu quần chuyên dụng khi leo núi.

Với những buổi leo núi ngắn bạn vẫn có thể mặc legging nhưng nên chú ý đến việc kết hợp với các loại áo trùm vòng 3 hoặc khoác thêm áo để kín đáo. Còn khi leo núi lâu ngày, người ta khuyên bạn nên mặc trang phục dành riêng cho bộ môn này để bảo vệ bản thân tốt hơn. Cùng với đó là việc bạn chọn cho mình những món đồ bảo hộ, giày thể thao, gậy, mũ, nón,... có chất lượng.

Nguồn: http://danviet.vn/90-chi-em-mac-legging-di-phuot-mac-toi-loi-hon-nhien-thuong-bi-la-o-gay-kho-ch...Nguồn: http://danviet.vn/90-chi-em-mac-legging-di-phuot-mac-toi-loi-hon-nhien-thuong-bi-la-o-gay-kho-chiu-5020211283233753.htm