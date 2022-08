5 quy tắc phối đồ họa tiết động vật bạn cần biết

5 quy tắc phối đồ họa tiết động vật giúp bạn tự tin chinh phục kiểu họa tiết "khó nhằn" này.

1. Bắt đầu đơn giản bằng cách kết hợp với màu đen

Cách dễ nhất để kết hợp họa tiết động vật vào tủ quần áo của bạn là từng chiếc một kết hợp với tất cả mọi thứ màu đen. Hầu hết các họa tiết động vật có ít nhất một số màu đen trong chúng, vì vậy bạn biết chúng sẽ phù hợp và một bộ quần áo toàn màu đen là một cách không thể thiếu để trông sang trọng và kết hợp với nhau với nỗ lực tối thiểu. Chúng ta chắc chắn sẽ gọi đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi.

2. Hãy để đồ outerwear của bạn nổi bật

Nếu bạn chọn một chiếc áo khoác dạ in hình động vật, có lẽ bạn muốn nổi bật hơn so với những chiếc áo khoác mùa thu màu be, đen và xanh kaki thông thường. Vì vậy, tại sao lại phân tâm khỏi món đồ nổi bật của bạn với màu sắc siêu sáng hoặc nhiều hoa văn hơn? Hãy để món đồ họa tiết động vật của bạn tỏa sáng bằng cách giữ cho phần còn lại của bạn trông trung tính. Và nếu bạn thực sự muốn thêm vào một phong cách nổi bật táo bạo khác, hãy giữ nó nhỏ lại bằng một chiếc túi xách mini hoặc bông tai tuyên bố thời trang.

3. Đối với kiểu dáng văn phòng, hãy gắn bó với một phụ kiện

Đặc biệt là trong những môi trường làm việc bảo thủ, những họa tiết động vật có thể bị coi là quá sặc sỡ hoặc ngược lại, quá bình thường. Vì vậy, thay vì khoác lên mình một chiếc áo blazer in hình động vật, hãy thử một thiết kế nhỏ hơn như túi tote, thắt lưng hoặc băng đô.

4. Có nhiều lựa chọn hơn là họa tiết da báo

Đừng quên về da rắn, vằn hổ và ngựa vằn, bò và hươu cao cổ và tất nhiên là hình in của chó đốm. Có rất nhiều tùy chọn khác để lựa chọn, tất cả đều có thể tạo thêm điểm nhấn bất ngờ nhưng thú vị cho trang phục của bạn. Tất cả các quy tắc in hình động vật trong danh sách này có thể dễ dàng áp dụng cho những quy tắc ít phổ biến hơn này, vì vậy hãy thoải mái thử nghiệm với bất kỳ hình in nào phù hợp với sở thích của bạn nhất.

5. Đối xử với họa tiết như một thiết kế trung tính

Đừng ngại kết hợp da báo với các họa tiết khác, như kẻ sọc, sọc hoặc hoa. Gợi ý cho bạn là hãy ghép đôi váy ngắn với giày có đốm sẽ tạo ra sự tách biệt tự nhiên giữa hai hình in và ít gây choáng ngợp cho mắt.

