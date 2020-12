4 trang phục từ các bộ phim giáng sinh kinh điển mà bạn nên có

Thứ Tư, ngày 23/12/2020 15:41 PM (GMT+7)

Dưới đây là bốn trang phục từ các bộ phim giáng sinh kinh điển mà bạn nên có trong tủ quần áo của mình.

The Holiday

Bất kể bạn sẽ ra sao vào cuối năm, rất có thể bạn vẫn cần một chiếc áo khoác ấm và chiếc áo khoác mà Amanda Woods (Diaz) mặc trong bộ phim The Holiday thật đáng mơ ước. Bạn sẽ thích cái cách Armanda thêm màu sắc vào kiểu dáng trung tính này với sự trợ giúp của một chiếc khăn nổi bật và thêm một chiếc mũ mùa đông dễ thương để kết hợp tất cả lại với nhau.

While you were sleeping

Bạn có biết bộ phim này ra mắt vào tháng 4 năm 1995 không? Bất chấp điều đó, đây vẫn là một bộ phim mà bạn phải xem trong một kỳ nghỉ (vì nó diễn ra vào khoảng thời gian Giáng sinh). Bạn chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy trầm trồ và bị cuốn hút với những bộ trang phục thoải mái của Lucy (Sandra Bullock) mặc trong phim. Đốn tim người xem với những chiếc áo len, Lucy thực sự biết ăn mặc theo phong cách, và những món đồ này khá hoàn hảo cho thời điểm nghỉ lễ trong năm.

The Santa clause

Sau một đêm ở Bắc Cực, Scott Calvin (Tim Allen) thức dậy với bộ đồ màu đỏ, bởi vì, bạn biết đấy, giờ anh ấy đã trở thành ông già Noel mới trong bộ phim The Santa Clause. Bộ đồ ngủ pyjama phong cách giáng sinh này là món đồ tuyệt vời cần có trong tủ quần áo của bạn tháng 12.

Tất nhiên, không phải ai cũng ăn mừng Giáng sinh hoặc thích màu đỏ, vì vậy, bạn có thể chọn một bộ pyjama tương tự màu hồng để thay thế. Bạn cũng có thể thêm sự thú vị cho kiểu dáng của mình bằng một đôi bông tai vui nhộn.

Elf

Buddy the Elf (Will Ferrell) có thể quá nổi bật trong chiếc áo khoác màu xanh lá cây và quần tất màu vàng, nhưng anh ấy thực sự đang đi đúng hướng. Về mặt cá nhân, chúng ta nên bỏ qua chiếc mũ và giày mũi nhọn, nhưng sự kết hợp màu sắc tươi sáng đó chính là thứ tạo nên ước mơ về phong cách đường phố, và rõ ràng, nó tạo nên một tuyên bố thời trang. Trên thực tế, việc ghép đôi này rất thú vị để thử nghiệm khi năm 2020 sắp kết thúc.

Để tạo ra kiểu dáng tương tự, bạn nên thay chiếc áo khoác màu xanh lá cây của Buddy bằng một chiếc áo len, sau đó đổi chiếc quần tất của anh ấy lấy quần jean màu vàng. Đối với giày dép, bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp với thời tiết như một đôi bốt combat có thể phù hợp với nhiều loại thời tiết.

