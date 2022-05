14 khoảng khắc thời trang đẹp lộng lẫy của con gái Johnny Depp

Là con gái của huyền thoại Hollywood Johnny Depp và ca sĩ kiêm người mẫu Pháp Vanessa Paradis, không có gì lạ khi Lily-Rose Depp được sinh ra để cho ánh đèn sân khấu.

Nữ diễn viên trẻ đã tự khẳng định mình là nàng thơ của Chanel, cô được vinh danh diễn vị trí quan trọng với hình ảnh cô dâu trong set đồ cưới cao cấp của thương hiệu hoa trà trong show diễn Xuân/Hè 2017. Sức hấp dẫn của Lily-Rose Depp đã đưa cô ấy lên màn ảnh rộng khi cô ấy thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình trong Voyagers (2021) và The King (2019). Tiếp theo đó, Lily-Rose Depp đóng vai chính trong loạt phim HBO sắp tới của The Weeknd, The Idol.

Chúng ta hãy nhìn lại những khoảnh khắc thời trang đáng kinh ngạc nhất của cô tại các thảm đỏ, nơi nàng thơ này ghi dấu ấn bằng những bộ cánh đẹp tuyệt vời:

Tại Met Gala đầu tiên của mình, cô gái 16 tuổi khi đó mặc một chiếc váy hai dây voan của Chanel và áo khoác họa tiết.

Vẻ hào nhoáng của phong cách Hollywood cổ điển đã truyền cảm hứng cho phong cách sang trọng của Depp tại Liên hoan phim Venice. Chiếc váy đen có phom dáng tối giản và đường viền cổ điển của cô được nhấn mạnh bằng nơ và đính hoa màu trắng.

Nàng thơ "nhà cướp biển" kết hợp một đôi môi đậm với trang phục Chanel này cho Tuần lễ thời trang Paris năm 2017. Quần short trắng lấp ló bên dưới áo khoác có cổ họa tiết của thương hiệu.

Trong một trong những thời khắc trọng đại nhất trong sự nghiệp của mình, Depp đã được chọn làm cô dâu Chanel tại buổi trình diễn thời trang cao cấp của thương hiệu này vào năm 2017. Cùng với cố giám đốc sáng tạo Karl Lagerfield, cô mặc một chiếc váy đỏ rực với tay áo quá khổ và cổ áo Peter Pan.

Maven Met Gala trông rạng rỡ trong chiếc áo choàng Chanel màu đỏ tươi với điểm nhấn là những bông hoa màu bạc.

Nữ diễn viên trông như một nữ thần Hy Lạp tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 trong chiếc váy Chanel màu trắng bồng bềnh với các chi tiết bằng vàng.

Depp trông sang trọng và thể thao tại Liên hoan phim San Sebastian của Tây Ban Nha trong bộ quần áo đen trắng kiểu dáng đẹp và kính râm Chanel.

Thanh lịch như mọi khi, Depp mặc chiếc Chanel màu đen viền ren này cho Lễ trao giải Cesar ở Paris.

Gợi lên vẻ quyến rũ của siêu mẫu thập niên 90, Depp mặc đồ Chanel cổ điển đến Met Gala 2019. Được cho là hình ảnh thời trang đáng nhớ nhất của cô, chiếc váy đen được trang trí bằng những chi tiết dây chuyền vàng.

Đối với Liên hoan phim Venice 2019, Depp trông thật thanh lịch trong chiếc áo choàng Chanel Haute Couture màu hoa cà và một chiếc khăn quàng cổ phù hợp.

Trong buổi ra mắt Liên hoan phim London cho bộ phim "The King" của cô, cùng với người tình cũ Timothée Chalamet, Depp diện một bộ đồ Chanel với áo cổ lọ và váy đen.

Ngôi sao nữ diễn viên ballet suy đồi trong chiếc áo Chanel màu đen lệch vai và váy ngắn màu trắng loe.

Ngôi sao trông thật yêu kiều tại một sự kiện của Chanel trong chiếc váy kẻ sọc và áo hai dây dáng crop từ thương hiệu này.

Depp thể thao từ đầu đến chân Chanel Cruise 21 cho buổi trình diễn Tuần lễ thời trang Paris của thương hiệu. Cô kết hợp áo blazer vải tuýt màu hồng với quần jean ống đứng, áo ngực thêu hoa và dây chuyền vàng ở bụng.

