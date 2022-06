Yamaha trình làng X Force 155 ABS: Câu trả lời cho Air Blade 160

Sau khi Honda liên tiếp cập nhật động cơ 160cc cho các mẫu tay ga 150cc của hãng thì Yamaha tại nước mẹ Nhật Bản mới đây đã có động thái phản ứng bằng cách giới thiệu X Force 155 2022 hoàn toàn mới.

Sở hữu những đường nét được lấy từ các mẫu tay ga cỡ lớn như NMAX, Yamaha X Force 155 2022 gây ấn tượng với cụm đèn pha đôi cỡ lớn, cùng cụm đèn xi nhan trước nằm ngay phía dưới. Kính chắn gió ngắn tạo điểm nhấn ở mặt nạ trước, đi kèm với đó là cụm điều khiển với tay lái góc rộng. Cụm đồng hồ trên Yamaha X Force 155 2022 là LCD toàn phần, có kèm chức năng kết nối smartphone thông qua bluetooth để kiểm soát tình trạng xe tốt hơn.

Xe vẫn sử dụng chìa khóa cơ thông thường, nhưng ngay bên đó là cổng sạc USB tiện dụng. Nắp bình xăng cũng được đặt đầu xe, sàn để chân rộng rãi cùng yên xe tạo tư thế lái thoải mái. Phía dưới yên là cốp chứa đồ rộng 23,4 lít có thể đựng nhiều đồ đạc, vật dụng cá nhân.

Về sức mạnh, Yamaha X Force 155 2022 được trang bị động cơ Blue Core xy lanh đơn dung tích 155cc. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 15 mã lực tại 8000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 14Nm tại 6500 vòng/phút. Cùng với phun xăng điện tử thì Yamaha X Force 155 2022 là mẫu xe khá tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình là 48,1km/lít xăng. Với bình xăng dung tích 6 lit thì xe có thể đi tối đa tới 250km.

Yamaha X Force 155 2022 cũng được trang bị phanh đĩa trước sau có tích hợp ABS kênh đôi đảm bảo an toàn khi vận hành. Hệ thống giảm xóc trước là ống lồng, phía sau là lò xo đôi tạo sự ổn định trên các địa hình. Mẫu tay ga này cũng được trang bị lốp không săm với kích thước trước sau lần lượt là 120 / 70-13M / C 53P và 130 / 70-13M / C 57P.

Giá bán của Yamaha X Force 155 2022 tại Nhật Bản là 360.000 yên - khoảng 62 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

