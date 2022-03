Yamaha R15 V4 chính thức bán ra tại Thái Lan từ 78 triệu đồng

Mẫu sportbike cỡ nhỏ nhà Yamaha sẽ được nâng cấp nhiều tính năng mới đi kèm với bề ngoài ấn tượng mạnh mẽ.

Sau nhiều chờ đợi thì cuối cùng Yamaha đã chính thức trình làng R15 V4 tại thị trường Thái Lan, đặc biệt mức giá bán khá hấp dẫn chỉ từ khoảng 78 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

Theo đó, YZF R15 thế hệ mới sẽ có tên là R15 Connected đối với phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp hơn sẽ có tên là R15M Connected ABS. Trong đó, R15M Connected ABS sẽ giống hệ R15 Connected tuy nhiên được bổ sung thêm hệ thống chuyển số nhanh Quick Shifter cho việc chuyển số dễ dàng hơn, trải nghiệm đi xe thêm thú vị hơn.

R15 V4 trước đó đã được trình làng tại Ấn Độ hồi tháng 9/2021 và cũng được bán ra tại Indonesia từ cuối tháng 12/2021. Mẫu xe có sự lột xác về ngoại hình với sự kế thừa từ đàn anh R7 khi có cặp đèn pha kép mắt nhỏ phía trước, hốc lấy gió giả và tổng thể hầm hố hơn. Xe được trang bị đồng hồ LCD toàn phần có kèm chức năng Y-Connect giúp kết nối smartphone thông qua bluetooth từ đó hiển thị các thông báo trên đồng hồ, và kiểm soát tình trạng xe tốt hơn.

Các trang bị an toàn trên R15 V4 được hoàn thiện với hệ thống phanh đĩa trước sau có hỗ trợ ABS kênh đôi giúp đảm bảo an toàn. Xe cũng được trang bị phuộc trước Up side Down, phuộc sau lò xo trụ đơn mang tới khả năng hấp thụ xung động ấn tượng.

Về sức mạnh, R15 V4 được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 155cc, loại SOHC. Khối động cơ này còn được hỗ trợ của van biến thiên VVA giúp tăng sức mạnh trên từng dải vòng tua và làm mát bằng dung dịch. Kết quả là xe có công suất tối đa là 19,3 PS tại 10.000 vòng / phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 8.500 vòng / phút. Cùng với đó, xe cũng được trang bị hệ thống Slipper Clutch. Riêng R15M có thên Quick Shifter và hai chế độ lái là Street Mode và Track Mode cho người sử dụng tùy chỉnh theo nhu cầu.

Việc R15 V4 đã được trình làng tại Thái Lan và Indonesia khiến thời gian có mặt tại Việt Nam của siêu phẩm mới này chắc chắn không còn xa nữa.

