Yamaha MT-15 Born of Darkness trình làng: Giá chỉ 68 triệu đồng

Yamaha Thái Lan mới đây đã trình làng MT-15 phiên bản Born of Darkness hoàn toàn mới. Phiên bản mới này chủ yếu là sự thay đổi về màu sắc, với tông màu đen làm chủ đạo đi kèm với các họa tiết xanh đỏ mang tới điểm nhấn mạnh mẽ, dữ dằn cho xe. Cùng với nắp bình xăng và ốp nhựa trên động cơ thì vành xe của MT-15 Born of Darkness cũng được sơn màu xanh nổi bật.

MT-15 Born of Darkness vẫn sử dụng bộ khung Delta quen thuộc, cùng với kích thước tổng thể không đổi là 800 x 1.965 x 1065 mm, chiều cao yên 810mm và khoảng sáng gầm là 170mm, khối lượng xe là 133kg. Về tổng thể, MT-15 Born of Darkness vẫn giữ ngôn ngữ đặc trưng của dòng MT series với cụm đèn projector nổi bật phía trước kèm tay lái đơn giản. Cùng với đèn xi nhan thì toàn bộ hệ thống đèn trên xe sử dụng công nghệ LED hiện đại. Xe cũng được trang bị đồng hồ LCD toàn phần hiển thị đầy đủ các thông số giúp người điều khiển kiểm soát tình trạng xe tốt hơn.

Các trang bị trên MT-15 Born of Darkness cũng thuộc hàng hiện đại nhất với hệ thống giảm xóc trước Up Side Down được sơn vàng nổi bật, phía sau là hệ thống cánh tay đòn mang tới khả năng hấp thụ xung động tốt, tạo cảm giác lái xe ổn định. Xe cũng được trang bị hệ thống phanh đĩa trước sau đảm bảo an toàn khi vận hành.

Về sức mạnh, MT-15 Born of Darkness vẫn được trang bị động cơ xy lanh đơn dung tích 155cc làm mát bằng dung dịch, loại SOHC. Khối động cơ này còn được trang bị hệ thống van biến thiên VVA giúp gia tăng sức mạnh trên từng dải vòng tua. Cùng với đó, xe được truyền động bởi tay côn cùng hộp số 6 cấp, có sự hỗ trợ của hệ thống Assist & Slipper Clutch giúp mang tới những trải nghiệm đi xe mượt mà mạnh mẽ hơn.

Giá bán của Yamaha MT-15 Born of Darkness tại thị trường Thái Lan là 101.000 baht - khoảng 67,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

Nguồn: http://danviet.vn/yamaha-mt-15-born-of-darkness-trinh-lang-gia-chi-68-trieu-dong-502022195559215...