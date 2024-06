Triumph Bonneville T120 phiên bản "Ông hoàng nhạc Rock & Roll" trình làng

Được mệnh danh là "Ông hoàng nhạc Rock & Roll", Elvis Presley - hay thường gọi là Elvis là một người đặc biệt ưa thích thương hiệu Triumph và ông cũng đã sở hữu một chiếc TriumphT120, cũng như thường xuyên tặng mẫu xe này cho bạn bè của mình.

Để tôn vinh danh ca này, Triumph đã phát hành phiên bản giới hạn Triumph Bonneville T120 “Elvis Presley Edition”. Với màu đỏ đặc trưng của quỹ từ thiện mang tên Evis, phiên bản giới hạn này cũng sử dụng những họa tiết được lấy cảm hứng từ màn trình diễn "68 Comeback Special" nổi tiếng của Evis.

Ngoài hình ảnh mang tính biểu tượng của Evis trên toàn thân xe, thì chữ ký "Elvis Presley" cũng được in nổi bật trên bình xăng, nắp hông và cả cụm tay lái. Ngoài ra, cụm từ yêu thích của Evis "Taking Care of Business in a Flash'' cũng được khắc kín đáo. Mỗi chiếc xe sẽ đi kèm một số series riêng được khắc laser trên cụm tay lái và người sở hữu sẽ được tặng kèm một đĩa vàng Sony với bao bì đặc biệt đựng đĩa hát ghi những bản hit nổi tiếng nhất của Evis.

Triumph Bonneville T120 “Elvis Presley Edition” vẫn sử dụng động cơ 1200HT dung tích 1197cc đạt cực đại 79 mã lực ở 6.500 vòng/phút, với đỉnh mô-men xoắn 104 Nm đạt sớm, chỉ 3.500 vòng/phút. Xe cũng đạt chuẩn khí thải EURO 5 và có 2 chế độ lái cho người sử dụng lựa chọn.

Giá bán của Triumph Bonneville T120 “Elvis Presley Edition” tại Anh là 14.495 bảng Anh - khoảng 467 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Tại Việt Nam, hiện Triumph Bonneville T120 bản mới nhất đang được phân phối với mức giá niêm yết 579 triệu đồng.

