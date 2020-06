Thay đồng hồ điện tử cho xe máy số có bị phạt không?

Thứ Hai, ngày 08/06/2020 15:00 PM (GMT+7)

Đây là thắc mắc của khá nhiều dân chơi Wave Alpha, Dream, Jupiter...bởi việc giữ đồng hồ nguyên bản khiến tổng thể xe không thực sự ấn tượng.

Thay đồng hồ điều khiển cho xe máy là một trong những option khá phổ biến trong độ xe. Có thể là thay đồng hồ điện tử cho xe máy số (vì hầu hết xe số như đều sử dụng đồng hồ cơ analog), cũng có thể là thay đồng hồ tròn thay vì mặt đồng hồ chữ nhật để mang tới tính cổ điển hơn đối với những người độ xe theo phong cách này.

Dù mục đích của việc thay đồng hồ cho xe máy là gì thì tựu trung việc thay đồng hồ khác cho xe máy đều thuộc vào lỗi "thay đổi kết cấu, đặc tính của xe". Và theo quy định mới nhất từ Điều 30, khoản 5 của Nghị Định 100/2019/NĐ-CP thì:

"Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông;

b) Tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo hồ sơ đăng ký xe;

c) Tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe;"

Do đó, đối với những người có nhu cầu thay đồng hồ cho xe máy, cần phải thực hiện thủ tục đăng ký mới cho xe của mình để tránh bị phạt khi tham gia giao thông. Ngoài ra, đồng hồ xe máy cũng cần phải đảm bảo quy chuẩn chất lượng, do đó, bạn nên chọn sản phẩm của các thương hiệu lớn như Koso, hoặc các đồng hồ xe máy chính hãng để đảm bảo được chấp thuận cũng như đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Nguồn: http://danviet.vn/thay-dong-ho-dien-tu-cho-xe-may-so-co-bi-phat-khong-502020861459814.htmNguồn: http://danviet.vn/thay-dong-ho-dien-tu-cho-xe-may-so-co-bi-phat-khong-502020861459814.htm