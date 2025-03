Siêu naked Kawasaki Z900SE 2025 trình làng, chốt giá cực hấp dẫn

Kawasaki Z900SE là phiên bản hiệu suất cao của Z900, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018 dưới dạng siêu naked với thiết kế hiện đại, mạnh mẽ nhưng dễ kiểm soát và mang đậm phong cách khác biệt so với Z900RS. Sau đợt nâng cấp hệ thống phanh và giảm xóc vào năm 2022 thì ở năm 2025 này "người khổng lồ xanh" sẽ đưa tới một loạt các thay đổi về động cơ.

Vẫn sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 948cc, 4 thì DOHC, 4 van, làm mát bằng nước, nhưng hệ thống lập bản đồ động cơ đã được điều chỉnh, giúp xe đạt công suất tối đa 124 mã lực, giảm 1 mã lực so với trước do yêu cầu về quy định khí thải. Mặc dù công suất giảm, nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu đã cải thiện đáng kể, đạt 20,5 km/lít, so với mức 18 km/lít trước đó.

Một thay đổi khác của động cơ mới là việc lắp đặt bộ van bướm ga được điều khiển điện tử, giúp xe có thể tích hợp hệ thống Quick Shifter và Cruise Control, hai tính năng này đều là trang bị tiêu chuẩn. Ngoài ra, hệ thống Bosch IMU cũng được trang bị, cho phép điều khiển ABS tiên tiến và có bốn chế độ lái: Sport, Road, Rain và Manual. Những tính năng mới này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều chỉnh hệ thống Traction Control và Power Mode.

Về hệ thống giảm xóc, phiên bản SE sẽ có sự khác biệt so với mẫu tiêu chuẩn khi được trang bị giảm xóc Ohlins S46 ở phía sau, có thể điều chỉnh tải trước từ xa mà không cần dụng cụ. Hệ thống phanh vẫn sử dụng bộ phanh Brembo M4.32 mới nhất trong dòng sản phẩm của họ.

Về trang bị, xe sẽ có màn hình TFT 5 inch, với chức năng điều chỉnh độ sáng và chuyển đổi chế độ hiển thị. Các tính năng được nâng cấp, bao gồm việc sử dụng ứng dụng RIDEOLOGY để hiển thị điều hướng từng bước và có thể điều khiển bằng giọng nói. Xe còn được trang bị cổng USB Type-C mới và giữ lại hệ thống ETC2.0 tích hợp sẵn.

Kawasaki Z900SE 2025 sẽ chỉ có một lựa chọn màu sắc duy nhất là Metallic Graphite Gray x Ebony và có giá bán 1,65 triệu yên - khoảng 285 triệu đồng.