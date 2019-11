Honda SH 2020 chưa mở bán, SH cũ đã cháy hàng, leo thang giá

Thứ Năm, ngày 14/11/2019 06:00 AM (GMT+7)

Dù SH 2020 mới được Honda cho ra mắt và phải tới ngày 24/11 mới mở bán nhưng mẫu SH 2019 đã cháy hàng và tiếp tục tăng giá tại đại lý.

Theo ghi nhận của PV Xe Giao thông vào sáng ngày 12/11 tại các đại lý Honda Hà Nội như: HEAD Việt Chính (Km12, QL 32, Cầu Diễn), Honda VAC (171 Xuân Thủy), tất cả các phiên bản xe SH125 và SH150 đều đang cháy hàng và tăng giá mạnh. Thậm chí, ở nhiều đại lý đã không còn đủ các mẫu SH để trưng bày.

Honda SH 2020

Cụ thể, mẫu xe Honda SH 125 CBS hiện có giá bán 86 triệu đồng, tăng hơn 2 triệu so với tháng trước. Honda SH 125 ABS có giá bán 96 triệu đồng, tăng 3 triệu so với tháng trước. Tương tự thì ở các phiên bản SH 150 CBS và SH 150 CBS đen mờ đang có giá bán là 104 triệu đồng, vẫn giữ nguyên giá so với tháng trước nhưng nếu so giá với tháng 9 và giá đề xuất của hãng thì các mẫu xe này cũng đã tăng rất mạnh.

Riêng đối với hai phiên bản là Honda SH 150 ABS và Honda SH 150 ABS đen mờ giảm giá nhẹ từ 500.000 - 2 triệu đồng so với tháng trước. Tuy nhiên với mức giá 114 triệu đồng đối với phiên bản SH 150 ABS và 117,5 triệu đồng đối với phiên bản SH 150 ABS đen mờ thì giá hiện tại ở đại lý vẫn rất cao so với giá công bố của hãng.

Một nhân viên tại đại lý HEAD Việt Chính chia sẻ: "Sở dĩ thời điểm này giá SH vẫn tăng cao, thậm chí nhiều mẫu còn cháy hàng do có thông tin SH 2020 mới chuẩn bị được mở bán vào ngày 24/11 sắp tới trong khi kiểu dáng mẫu mã SH cũ lại được nhiều người ưa chuộng hơn mẫu mới. Chưa kể sau khi SH 2020 mới được mở bán tại đại lý thì mẫu xe SH cũ sẽ không còn được Honda sản xuất nữa, vì vậy SH cũ đang cháy hàng, thậm chí không có xe để bán".

Trong vai khách hàng đi mua xe, PV đã khảo sát không chỉ một mà rất nhiều HEAD tại Hà Nội nhưng không có một đại lý nào có đầy đủ các mẫu phiên bản xe SH để bán. Thậm chí, khi muốn đặt trước cũng không có đại lý nào nhận bởi không biết sắp tới nguồn xe nhập về đủ hay không.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/sh-2020-chua-mo-ban-sh-cu-da-chay-hang-leo-thang-gia-d441778.htmlNguồn: https://xe.baogiaothong.vn/sh-2020-chua-mo-ban-sh-cu-da-chay-hang-leo-thang-gia-d441778.html