Ra mắt Yamaha MT-10 và MT-10SP tại Việt Nam, giá từ 499 triệu đồng

Trải qua hơn 20 năm phát triển, dòng xe MT đã xuất hiện với các phiên bản ở đầy đủ các phân khúc, từ MT-15, MT-03, MT-07, MT-09 đến MT-10 nhằm mang những trải nghiệm xe mô tô giàu cảm xúc nhất đến với đông đảo khách hàng. Một thiết kế mang tính đột phá, cùng hàng loạt công nghệ vượt trội, bộ đôi Yamaha MT-10 và MT-10 SP đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Yamaha MT-10 2022 đã được Yamaha Motor ra mắt đầu tiên tại thị trường Châu Âu vào tháng 11/2021, thuộc dòng hyper-naked với diện mạo hoàn toàn mới. Ở thị trường châu Âu, Yamaha MT-10 hoàn toàn mới có ba tùy chọn màu sắc rất bắt mắt là xám-xanh (Cyan Storm), xanh dương (Icon Blue) và đen (Tech Black). Hiện tại vẫn chưa có thông tin về giá bán của bộ đôi Yamaha MT-10 và MT-10 SP mới.

Tuy nhiên, với nhiều nâng cấp mới về hiệu năng và thiết kế, mức giá cho Yamaha MT-10 và MT-10SP sẽ cao hơn khá nhiều so với phiên bản hiện tại. Yamaha MT-10 sở hữu thiết kế bên ngoài không có tính cân đối. Thân xe to, đặc biệt là phần thân trước hơi bè sang 2 bên do sử dụng bộ khung sườn mới và khung lọc gió lớn. Trong khi đó, đầu xe lại bị giảm kích thước nhiều, không cân xứng với thân.

Sự không cân xứng giữa đầu xe và thân xe vấp phải những bình luận trái chiều, đặc biệt là với những người hâm mộ của dòng MT-10 các phiên bản trước đây. Nhiều ý kiến cho rằng Yamaha đã quá chú ý đến hiệu năng mà bỏ qua phần thiết kế bên ngoài.

Đầu tiên là khung sườn Deltabox trên Yamaha YZF-R1 được điều chỉnh làm từ hợp kim thép, có đôi chút ảnh hưởng không tốt đến ngoại hình 2 bên hông xe nhưng bộ khung mới tạo sự ổn định tối đa cho khối động cơ CP4.

Mặt nạ đầu xe cùng đèn xe cũng được thay đổi nhiều theo xu hướng giống các mẫu xe mới năm nay như YZF-R7 hay YZF-R15 V5 với đèn định vị sắc nét và vuốt ngược về sau cùng đèn pha đôi. Các trang bị nổi bật trên Yamaha MT-10 2022 gồm hệ thống treo Kayaba, phanh Brembo tích hợp ABS Corning và bộ lốp S22 Bridgestone.

Du vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong thiết kế, vẫn không thể phủ nhận Yamaha MT-10 phiên bản mới sở hữu nhiều nâng cấp giá trị. Tuy nhiên, động cơ của hai mô hình MT-10 và MT-10 SP vẫn là khối động cơ CrossPlane 4 xy lanh, dung tích 998cc mạnh mẽ và phù hợp với tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Khối động cơ mới được trang bị trên Yamaha MT-10 là một phiên bản cải tiến từ động cơ CP4 của YZF-R1. Được tinh chỉnh để phù hợp với mục đích sử dụng xe, động cơ của MT-10 cho công suất tối đa 163,6 mã lực và mô-men xoắn 111,9 Nm. Sức mạnh động cơ được tối ưu cho dải vòng tua thấp từ 4.000 – 8.000 vòng/phút, tạo trải nghiệm tốt hơn cho người lái.

Tại thị trường Việt Nam Yamaha MT-10 vốn được mệnh danh là một quái thú, với thiết kế hầm hố đầy góc cạnh và được trang bị khối động cơ mang đến một trải nghiệm đầy phấn khích mỗi khi tăng tốc. Xe có mức giá bán lần lượt từ 499 triệu đồng cho phiên bản MT-10 và 569 triệu đồng cho phiên bản MT-10SP (đã có VAT). Xe được nhập khẩu trực triếp từ Nhật Bản và phân phối độc quyền tại Yamaha Revzone Motor

