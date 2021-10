Piaggio Liberty S 2021 ra bản màu mới, thể hiện chất xe ga thời thượng

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 08:00 AM (GMT+7)

Dòng xe tay ga ăn khách Piaggio Liberty S 2021 vừa có thêm phiên bản mới với màu xanh đậm thể hiện chất xe thời thượng và cá tính tại thị trường Việt Nam.

Piaggio Liberty S 2021 vừa ra phiên bản đặc biệt với màu Xanh lá cây đậm thời thượng và cá tính, kết hợp cùng những chi tiết đen nhấn nhá trên xe, vành, gương, cà vạt xe, và đường viền dọc theo yên xe và tay dắt sau. Xe có giá niêm yết tại thị trường Việt Nam là 61,9 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

Ý tưởng đưa phụ kiện kính chắn gió đen mờ kết hợp tinh tế với tông xanh Green Matte thời thượng đã trở thành điểm nhấn làm nổi bật vẻ đẹp thể thao hiện đại trên phiên bản đặc biệt Liberty S 2021. Ngoài ra thiết kế tem mới với lá cờ Ý tinh tế và phá cách, thể hiện sự tỉ mỉ đến từng chi tiết trên Phiênbản đặc biệt này.

Với đường nét hiện đại, màu xanh thời thượng, cùng những chi tiết độc đáo, Phiên bản Đặc biệtPiaggio Liberty S 2021 sở hữu tất cả những ưu điểm của dòng xe đô thị Piaggio, với những điểmnhấn đậm chất thể thao phù hợp với những cá tính trẻ trung, năng động đang tìm kiếm nhữngcảm hứng khác biệt trên hành trình mỗi ngày.

Phiên bản đặc biệt Piaggio Liberty S 2021 trang bị động cơ I-Get vận hành mạnh mẽ, tiết kiệmnhiên liệu, đem đến cảm giác lái mượt mà êm ái; các tính năng an toàn như hệ thống chống bócứng phanh ABS, khóa từ chống trộm cùng cảm biến nghiêng an toàn, đèn định vị LED.

Sức mạnh của Piaggio Liberty S đến từ bộ động cơ iGet 4 kì 3 van với hệ thống phun xăng điện tử đảmbảo hiệu suất tối đa và lượng tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu. Động cơ mới đáng tin cậy với chi phíbảo dưỡng thấp, đồng thời giảm tiếng ồn và mang lại hiệu quả cao trong mọi điều kiện dichuyển.

Bộ khung xe chắc chắn, kích thước xe gọn và bánh xe đường kính lớn đem đến cảm giác về tínhan toàn và ổn định ngay cả với những người lần đầu tiên sử dụng xe tay ga. Sự thoải mái khiđiều khiển xe còn được đặc biệt thể hiện qua những chi tiết như chiều cao yên xe hợp lý, bànđể chân cho người ngồi sau có thể được gập vào được đặt ở vị trí thuận tiện, yên xe dài thoải mái.

Những cải tiến về sự tiện dụng của xe như mặt đồng hồ điện tử với màn hình LCD hiện đại,đèn LED định vị nhằm mang đến sự thoải mái và an toàn tối đa cho người sử dụng. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên Piaggio Liberty S là một cam kết về an toàn cho phép người lái tận hưởng tối đa sự tự do trên xe.

Tư thế lái được nghiên cứu kĩ lưỡnggiúp cho việc điều khiển xe dễ dàng hơn, mang đến một trải nghiệm lái xe tuyệt vời. Hệ thống khóa từ chống trộm an toàn hàng đầu trên thị trường cùng cảm biến nghiêng bảođảm an toàn khi xe ngã đổ giúp người lái an tâm hơn khi sử dụng xe.

Cốp đựng đồ dưới yên rộng rãi thoải mái đến 17 lít. Với những vật dụng cá nhân nhỏ, ngườidùng có thể chứa trong ngăn đựng đồ nhỏ trong cốp trước. Sự tiện dụng đồng nghĩa với dễdàng di chuyển giúp Piaggio Liberty S trở thành người bạn đồng hành cá tính, năng động, thời trang giúp bạn khám phá những điều đặc biệt đầy cảm hứng trên hành trình quen thuộc mỗi ngày.

Bảng thông số kỹ thuật 2021 Piaggio Liberty S:

Động cơ Loại động cơ Động cơ iGet, Xi lanh đơn, 4 kì, 3 valve Hệ thống cấp nhiên liệu Phun xăng điện tử Dung tích xi lanh 124,5cc Đường kính x hành trình piston 52 x 58,6 mm Công suất cực đại 7,6 kW/ 7.600 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm/ 6.000 vòng/phút Hệ thống làm mát Làm mát bằng không khí Hộp số CVT Khung gầm Giảm xóc trước Giảm chấn thủy lực ống ồng - hành trình piston 76 mm Giảm xóc sau Giảm chấn thủy lực đơn với 5 vị trí điều chỉnh - hành trình piston 74,5 mm Bánh trước Bánh đúc hợp kim nhôm 2.15x16 inch - Lốp không xăm 90/80-16 inch Bánh sau Bánh đúc hợp kim nhôm 2.5 x 14 inch - Lốp không xăm 100/80-14 inch Hệ thống phanh ABS dđơn kênh Phanh trước Phanh đĩa, 240 mm với kiểm soát thủy lực - ABS Phanh sau Phanh tang trống 140 mm Kích thước Dài x Rộng x Cao 1.958 x 695 x 1.110 mm Khoảng cách trục xe 1.359 mm Chiều cao yên ngồi 780 mm Dung tích bình xăng 6 lít Trọng lượng khô 120 kg

