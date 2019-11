NÓNG: 2020 Honda Wave 125i vừa ra mắt, giá từ 41 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 08:00 AM (GMT+7)

2020 Honda Wave 125i vừa chính thức ra mắt thị trường Thái Lan với màu sắc rất đẹp, theo đuổi triết lý Ưu việt mọi thời đại, hứa hẹn tạo ra cơn sốt trong làng xe số bình dân.

Honda Wave Sự kiện:

Nhà phân phối xe máy AP Honda vừa tung ra phiên bản xe số mới 2020 Honda Wave 125i tại thị trường Thái Lan. Mẫu xe này được mang tên mã với triết lý “Ưu việt mọi thời đại” (The Superior of All Time). Làm nổi bật thêm giá trị của xe, lần này 2020 Honda Wave 125i xuất hiện thêm màu xanh kim loại mới.

2020 Honda Wave 125i.

Với những ai hâm mộ dòng xe Wave 125i thì chắc chắn không cần nói nhiều, bởi mẫu xe này đã xuất hiện ở Thái Lan trong suốt hơn 20 năm qua, và tạo ra uy tín, đáng tin cậy đối với người tiêu dùng. Theo giới thạo xe thì Wave đã đạt doanh số tới 14,5 triệu chiếc ở Thái Lan tính tới thời điểm này.

Đèn pha LED.

Thế nhưng AP Honda dường như vẫn chưa hết “tham vọng” mở rộng danh tiếng của dòng xe số bình dân Wave. Chính vì thế mà công ty này đã chọn giới thiệu phiên bản 2020 Honda Wave 125i mới để chào đón trước thị trường trong năm 2020.

Đồng hồ xe.

Được lấy cảm hứng từ các mẫu môtô thuộc dòng cao cấp, Wave 125i mới có thiết kế vô cùng bắt mắt. Màu sắc xe nổi bật trên mọi góc cạnh, cộng với thiết kế ưu việt nhấn mạnh cả vào sự năng động và sang trọng của xe.

Ổ khóa đa năng.

2020 Honda Wave 125i được trang bị động cơ SOHC, đơn xy-lanh, 4 thì, dung tích 125cc, làm mát bằng không khí. Đi kèm với đó là hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi đem lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu siêu việt chỉ 69 km/lít, và đạt chuẩn khí thải cực cao Euro 4.

Hộc đựng đồ rộng rãi.

Trên xe trang bị hệ thống đèn pha LED cung cấp ánh sát đan chéo vào nhau giúp lái xe nhìn ở tầm rộng. Phía sau xe là hệ thống đèn hậu mới, có thiết kế đẹp rất chi là bắt mắt. Trong khi cụm đồng hồ xe tập trung vào nét thanh nhã, hiện đại, hiển thị rõ ràng các chi tiết.

Đèn hậu mới.

Hộc đựng đồ của xe rộng rãi với dung tích lên tới 17 lít. Không gian này cho phép cốp của 2020 Honda Wave 125i có khả năng chứa được mũ bảo hiểm loại trùm đầu. Trong khi đó, bình xăng xe lớn 5,4 lít cho phép 2020 Wave 125i di chuyển với quãng đường đi thoải mái.

Bản màu trắng.

Đảm bảo an toàn cho xe là hệ thống phanh đĩa trước giúp lái xe tự tin hơn. AP Honda hiện đã tung ra hai phiên bản 2020 Wave 125i gồm bản vành nan và vành đúc.

Bản màu xám.

Trong đó bản vành đúc có 4 màu, gồm màu đỏ-xanh, đỏ-xam, đỏ-đen và đỏ-trắng, với giá đề xuất là 55.600 baht (42,72 triệu VNĐ).

Bản màu đen.

Còn bản vành nan có 3 màu gồm: màu đen-đỏ, đen và đen-xanh có giá đề xuất là 53.400 baht (41 triệu VNĐ).

Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/nong-2020-honda-wave-125i-vua-ra-mat-gia-tu-41-trieu-dong-103441...Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/nong-2020-honda-wave-125i-vua-ra-mat-gia-tu-41-trieu-dong-1034418.html