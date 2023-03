Những thiết kế xe đạp “siêu ngầu”, có chiếc như đến từ hành tinh khác

Xe đạp là phát minh vô cùng hữu ích của con người. Vào năm 1817, một nam tước người Đức tên là Baron Karl von Drais đã sáng chế ra chiếc xe đạp đầu tiên. Trải qua hàng trăm năm thay đổi và phát triển, thế nhưng những thế hệ xe đạp mới lạ, độc đáo không ngừng được ra mắt giúp mang tới làn gió mới lạ cho những ai ưa thích việc lái xe đạp hàng ngày. Sau đây là những ý tưởng thiết kế xe đạp vô cùng tuyệt vời và độc đáo nhất:

1. DiCycle

Chiếc xe đạp kỳ dị này hiện nay vẫn còn đang trong giai đoạn hình thành ý tưởng chứ chưa sản xuất chính thức. Tuy nhiên nếu như được bày bán, người lái xe sẽ ngồi vào chính giữa hai bánh xe, giúp di chuyển dễ dàng cả trên mặt đất lẫn trên mặt nước. Được thiết kế bởi công ty GBO có trụ sở tại Amsterdam, DiCycle sẽ là giải pháp hoàn hảo cho các con kênh và vùng đất ngập nước của Hà Lan.

2. Xe đạp “Chim săn mồi”

Ý tưởng thiết kế ra chiếc xe đạp quái lạ này thuộc về John Aldridge, ông muốn tạo ra một chiếc xe đạp có thể di chuyển với tốc độ cao nhưng không gây ảnh hưởng tới cột sống của người lái. Khi đó người lái xe sẽ phải cúi mặt xuống, đầu ngẩng lên hướng về phía trước trong khi phần bụng và tay sẽ được chống đỡ để cơ thể không cảm thấy mỏi. Mặc dù có thiết kế kỳ lạ, thế nhưng xe đạp “Chim săn mồi” lại có thể đạt được tốc độ đáng kinh ngạc.

3. Xe đạp Balo

Đây là sản phẩm dành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế xe đạp quốc tế, là tác phẩm của Chang Ting Jen. Chiếc xe đạp này được thiết kế vô cùng gọn gàng, trang nhã, có thể xếp gọn thành một chiếc balo để bạn mang theo bên mình. Nhờ đó mà bạn có thể di chuyển ở mọi nơi mà không cần lo phải gửi xe đạp.

4. Xe đạp bìa cứng

Cardboard Technologies sáng tạo nên mẫu xe đạp bìa cứng với mục đích bảo vệ môi trường, giảm tối đa chi phí mua sắm xe đạp mới của mọi người, dành cho đối tượng là những người có thu nhập thấp. Được thiết kế bởi Izhar Gafni, công ty Cardboard Technologies hiện đang mở bán chiếc xe đạp bằng bìa cứng với giá khoảng 60 đô la. Chiếc xe này có một số bộ phận được làm bằng nhựa tái chế, thân bằng bìa cứng, có khả năng chống cháy, chống nước và chịu trọng lượng của người lái lên tới 125kg.

5. Xe đạp đứng Halfbike

Xe đạp đứng Halfbike được thiết kế để trở thành một phương tiện tiết kiệm, giảm thiểu chi phí, được hoạt động dựa trên nguyên tắc sử dụng ghi đông để điều khiển bàn đạp giúp xe có thể di chuyển. Vận tốc tối đa mà chiếc xe này có thể đạt được là 32km/h, được khuyến nghị sử dụng trong phạm vi dưới 5km. Nhờ vào việc đứng khi lái xe, người dùng sẽ có trải nghiệm khá tuyệt vời, không còn bị khó chịu khi ngồi lái xe đạp.

6. Xe đạp Elip

Elliptigo là mẫu xe được thiết kế dựa trên gợi ý của một huấn luyện viên thể dục để tạo nên mẫu xe đạp có chuyển động hình elip vô cùng độc đáo. Chuyển động elip khi đạp xe được cho là sẽ ít tốn sức lực hơn so với chuyển động hình tròn của bàn đạp truyền thống. Do đó đây là mẫu xe phù hợp đối với những người có thể chất hạn chế.

7. Xe đạp bằng tre

Tre là vật liệu vô cùng tuyệt vời, có khả năng sinh trưởng nhanh và cứng cáp, mạnh mẽ. Vậy nên tre hoàn toàn có thể được dùng trong đời sống hàng ngày của con người. Sử dụng tre để thiết kế xe đạp sẽ giúp tiết kiệm nhiều chi phí mà vẫn có thể tạo nên một sản phẩm cứng cáp, mạnh mẽ và bền bỉ.

8. Xe đạp 4 bánh

Nếu xe đạp 2 bánh không đem đến cho bạn sự an toàn tối đa, vậy hãy thử xe đạp 4 bánh xem sao. Xe được thiết kế để có thể sử dụng đồng thời cùng với một người nữa, giúp tối ưu hóa khả năng di chuyển và vận chuyển. Tuy nhiên do có thiết kế khá cồng kềnh nên mẫu xe này tốt nhất chỉ nên sử dụng để đi tham quan hoặc vận chuyển đồ đạc mà thôi.

9. Xe đạp Yikebike

Yikebike là mẫu xe đạp điện có thiết kế vô cùng độc đáo với bánh trước to bản trong khi bánh sau lại bé hơn rất nhiều lần. Động cơ điện của xe cũng được thiết kế ở bánh sau, Yikebike cho phép người dùng lái xe vô cùng thoải mái, điều khiển xe thông qua tay lái nằm ở phía sau xe. Đặc biệt Yikebike có thể gập gọn lại rất nhẹ nhàng.

10. Xe đạp EBIQ

Thiết kế của xe đạp EBIQ trông không khác gì một tấm thẻ ATM khổng lồ có bánh xe. Mẫu xe này được thiết kế bởi Yuji Fujimura, chạy bằng pin lithium và có một chỗ đựng máy tính xách tay giúp sạc thiết bị trong khi đang di chuyển. Yuji kỳ vọng mẫu xe này phù hợp cho những người bận rộn, luôn phải làm việc bằng máy tính xách tay liên tục mà không có thời gian sạc pin cho máy.

11. Xe đạp bánh lệch

Xe đạp bánh lệch là mẫu thiết kế vốn có từ rất lâu đời. Bánh trước được thiết kế to gấp nhiều lần so với bánh sau, trọng lượng được dồn chủ yếu ở phía trước, trong khi phía sau chỉ có tác dụng trợ lái và điều hướng. Tuy nhiên mẫu xe đạp này không được khuyến khích để di chuyển hàng ngày trên đường do tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn đáng kể.

12. Xe đạp gấp

Xe đạp gấp là một trong những sáng chế vô cùng thiết thực và hữu ích. Chúng cho phép người dùng điều khiển xe dễ dàng như các loại xe thông thường, nhưng lại có thể gập gọn lại xe tối ưu khi không dùng nữa. Điều này giúp việc cất giữ xe được tiện lợi, tiết kiệm diện tích.

13. Xe đạp STRiDA

Xe đạp STRiDA có thiết kế hình tam giác hoặc hình chữ A vô cùng độc đáo, được thiết kế vào những năm 1980 bởi kỹ sư Mark Sanders. Mẫu xe này dành cho những người đi làm hoặc cư dân thành phố thiếu không gian, có thể gập gọn khi không sử dụng. Cấu tạo của xe vô cùng đơn giản, truyền động bằng dây đai thay vì nhông xích, vô cùng tiện lợi và hiệu quả.

14. Xe đạp Mobo Mobito

Mobo Mobito có lẽ là mẫu xe đạp mà rất nhiều người ước ao được sở hữu khi còn thơ bé. Mobo Mobito giúp đem đến cảm giác giống như người dùng đang lái một chiếc xe đua mini. Hiện nay mẫu xe này đã có phiên bản dành riêng cho người lớn sử dụng.

15. Xe đạp chạy bộ

Đây là mẫu xe đạp được thiết kế hài hòa giữa việc chạy bộ và lái xe. Khi mà người dùng muốn xe di chuyển được phải chạy bộ trên băng tải thay vì ngồi lái như các loại xe đạp truyền thống. Tốc độ của xe có thể đạt được phụ thuộc vào tốc độ chạy của bạn là bao nhiêu.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhung-thiet-ke-xe-dap-ngau-loi-co-chiec-nhu-den-tu-hanh-tinh-khac-1443569.ngn