Những điểm nhấn trên 2021 Honda Wave 125i khiến Fan mê mệt

Chủ Nhật, ngày 25/04/2021 06:00 AM (GMT+7)

Người hâm mộ (Fan) ở Việt Nam đối với dòng xe số Thái Lan 2021 Honda Wave 125i đang mong ngóng sẽ sớm thấy mẫu xe này được nhập về thị trường trong nước.

2021 Honda Wave 125i được phát triển theo khái niệm “Give the world leader in the latest look” (Đưa mẫu xe số hàng đầu thế giới với một diện mạo mới).

Mẫu xe Wave 125i dành cho thị trường Thái Lan này có 5 điểm nhấn “đốn tim” người tiêu dùng. Đồng thời đấy cũng là những điểm cộng để 2021 Honda Wave 125i tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu xe số gia đình ở thị trường Thái Lan.

1. 2021 Honda Wave 125i có màu mới là Xám kim loại giúp nâng tầm diện mạo thể thao và bóng bẩy cho xe. Trên xe còn có dòng chữ và lô-gô màu sáng càng làm tăng thêm sự cao cấp cho xe.

Thêm vào đó bộ vành bánh đúc sơn đen đậm tôn thêm sức mạnh cho 2021 Honda Wave 125i. Xe cũng trở nên ấn tượng hơn với các phiên bản màu khác theo kiểu 2 tông như đen-đỏ và trắng đỏ, với cách phối màu đối lập giúp xe có diện mạo thực sự hoàn hảo.

2. Hệ thống đèn pha LED có kích thước rộng và có tuổi thọ tốt hơn so với hệ thống chiếu sáng thông thường. Hệ thống đề diện dễ dàng tăng khả năng vận hành tự tin trên mọi nẻo đường, trong khi cụm đồng hồ được thiết kế tinh tế và hiển thị nhiều thông tin đa dạng, hữu ích.

3. 2021 Honda Wave 125i hội tụ đầy đủ các trang bị đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình. Điển hình như Wave 125i có một cốp đựng đồ rộng cỡ XL ở dưới yên xe, với dung tích 17 lít. Ngoài ra bình xăng xe lớn 5,4 lít đáp ứng nhu cầu đi lại thoải mái.

4. Hệ thống chìa khóa với nắp từ an toàn và dễ sử dụng. Chỉ cần nhấn khóa một cái là có thể mở cốp dưới yên ngồi ngay lập tức. Xe cũng được tăng độ tự tin tối ưu và an toàn khi vận hành với bộ phanh đĩa trước.

5. Điểm nhấn quan trọng nhất của 2021 Honda Wave 125i chính là động cơ 125cc, 4 thì, phun xăng điện tử PGM-Fi, do các kỹ sư Honda phát triển. Khối động cơ này đem lại khả năng tăng tốc tuyệt vời, đáp ứng nhu cầu sử dụng của xe gia đình và lại tiết kiệm kinh tế. Động cơ của Wave 125i mới chỉ tiêu thụ nhiên liệu ở mức 71,4 km/lít và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cấp 7 tại Thái Lan.

2021 Honda Wave 125i được bán tại thị trường Thái Lan với giá khởi điểm 53.800 Baht (39,8 triệu đồng) cho bản vành nan và 56.000 Baht (41,4 triệu đồng) cho bản vành đúc.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-diem-nhan-tren-2021-honda-wave-125i-khien-fan-me-met-50202125455832690.h...Nguồn: http://danviet.vn/nhung-diem-nhan-tren-2021-honda-wave-125i-khien-fan-me-met-50202125455832690.htm