Honda Wave RSX FI 2020 vừa lên kệ đã gây "sóng"

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020 06:00 AM (GMT+7)

Trong khi các hãng xe khác đang có mức giá bằng hoặc thấp hơn giá đề xuất thì ngay cả một chiếc xe số giá rẻ của Honda cũng đang đắt hơn giá đề xuất.

Từ ngày 16/11 phiên bản mới nhất của Honda Wave RSX FI đã chính thức lên kệ tại tất cả đại lý và và cửa hàng phân phối của Honda trên toàn quốc. Đây là phiên bản không có nhiều nâng cấp so với phiên bản hiện đang bán ra trên thị trường trừ việc đưa tới tem xe mới cùng một số thay đổi trên dàn áo giúp xe có bề ngoài thể thao hơn.

Điều đáng chú ý là mặc dù các phiên bản cũ hiện đang được bán với mức giá ở mức đề xuất của Honda thì theo ghi nhân tại một số đại lý thì giá bán của Wave RSX FI 2020 vừa trình làng đang ở mức cao hơn mức giá đề xuất từ

Cụ thể, giá bán tại các đại lý của Wave RSX FI các phiên bản như sau:

- Vành nan hoa, phanh cơ: 20.89 triệu đồng (giá đề xuất 21.69 triệu đồng)

- Vành nan hoa phanh đĩa: 22.99 triệu đồng (giá đề xuất 22.69 triệu đồng)

- Vành đúc phanh đĩa: 25.09 triệu đồng (giá đề xuất 24.69 triệu đồng)

Như vậy, so với giá đề xuất thì mặc dù phiên bản vành nan hoa phanh cơ có giá bán thực tế rẻ hơn, thì hai phiên bản phanh đĩa lại có giá bán cao hơn giá đề xuất 300,000 và 400,000 đồng. Tuy nhiên, mức chênh giá như này vẫn là khá khiêm tốn so với những thời điểm trước đây, khi mẫu xe số của Honda thậm chí còn có mức chênh tới 3-4 triệu đồng so với mức giá đề xuất.

Nguyên nhân có thể là do tình hình kinh tế ảm đạm do dịch Covid-19 nên nhu cầu mua xe của người sử dụng cũng giảm bớt. Hiện bên cạnh Wave RSX FI 2020 thì hàng loạt các mẫu xe máy khác của Honda cũng đang ở mức chênh giá thấp nhất từ trước tới nay.

