Honda Wave 110i Thái Lan mới hơn đứt Wave Alpha đang đội giá ở Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 01/05/2021 10:00 AM (GMT+7)

Honda Wave 110i hoàn toàn mới ở Thái Lan chốt giá khởi điểm từ 27,5 triệu đồng và có diện mạo thiết kế cũng như tính năng trội hơn hẳn Wave Alpha 110 có bán ở thị trường Việt Nam.

Cách đây chưa lâu, Wave 110i hoàn toàn mới từ nhà sản xuất Honda đã được giới thiệu ở thị trường Thái Lan. Dòng xe Wave 110i cũng được xem là loại xe số được ưa chuộng nhất tại xứ chùa vàng này. Ở phân khúc 110cc, Wave 110i mới rõ ràng đồng cấp với dòng xe số đang rất hút khách và tăng giá mạnh ở Việt Nam hiện nay là Honda Wave Alpha 110.

Honda Wave 110i hoàn toàn mới ở Thái Lan.

Honda Wave 110i mới ở Thái Lan lần này được trang bị động cơ mới thông minh Honda Smart Engine. Wave 110i hoàn toàn mới ra mắt giúp nâng tầm và giữ vững vị trí xe số bán chạy nhất ở Thái Lan. Mẫu xe được phát triển theo triết lý “The right travel companion, Trust is the number 1” (Người bạn đồng hành đích thực, mang lại sự tin tưởng số 1).

Khối động cơ mới Honda Smart Enginge dung tích 110cc do các kỹ sư Honda phát triển có nhiều cải tiến. Bằng việc tăng chiều dài hành trình piston giúp tăng chỉ số nén và hiệu quả của hệ thống bôi trơn, từ đó giúp giảm ma sát và cải thiện khả năng tản nhiệt.

Chưa hết hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi giúp cho động cơ hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ hơn. Công suất của động cơ cũng được cải thiện rõ rệt, trong khi xe lại rất tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ trung bình chỉ 76,9 km/lít, đạt chuẩn khí thải mức 7 do Viện Ôtô Thái Lan cấp.

Honda Wave 110i hoàn toàn còn có nhiều trang bị thể hiện tính thực tiễn cao. Bằng việc mở rộng cốp đựng đồ U-Box dưới yên ngồi thêm 35% đã cung cấp nhiều không gian đựng đồ hơn. Bình xăng mới cho phép chứa đầy 5 lít xăng mỗi lần đổ giúp cho xe chạy thoải mái.

Cụm đồng hồ thiết kế mới dễ dàng quan sát tốc độ. Sự kết hợp giữa màn hình analog và LCD giúp cho Wave 110i sang hơn và hiển thị rõ ràng các thông số hữu ích cho quá trình vận hành như báo vị trí số xe, mức nhiên liệu và tổng quãng đường đi.

Các đồ họa và màu sắc mới trên xe giúp cho Wave 110i trở nên hấp dẫn hơn. Khung gầm mới nhẹ hơn cho phép lái xe dễ dàng kiểm soát. Đèn pha LED chiếu sáng mọi hành trình, tăng cường độ an toàn và tự tin. Đèn hậu mang phong cách mới nhìn sắc nét và sáng sủa từ mọi góc cạnh.

Rõ ràng Honda Wave 110i mới ra mắt ở Thái Lan có nhiều điểm “ăn đứt” Wave Alpha 110 ở thị trường Việt Nam. Wave 110i Thái Lan cũng được nhiều người mong ngóng sẽ sớm xuất hiện tại thị trường Việt Nam để cung cấp thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.

Hiện tại Honda Wave 110i ở Thái Lan có giá bán niêm yết dao động từ 36.900 – 45.500 baht (khoảng 27,5 – 33,9 triệu đồng), tùy theo từng phiên bản.

Nguồn: http://danviet.vn/honda-wave-110i-thai-lan-moi-hon-dut-wave-alpha-dang-doi-gia-o-viet-nam-502021...Nguồn: http://danviet.vn/honda-wave-110i-thai-lan-moi-hon-dut-wave-alpha-dang-doi-gia-o-viet-nam-5020211595840797.htm