Honda Lead 2022 và Grande Hybrid: "Nồi đồng cối đá" hay "nữ hoàng tay ga" tốt hơn cho chị em?

Khá nhiều chị em phụ nữ đang phân vân giữa hai mẫu tay ga này, vậy đâu là lựa chọn tốt hơn cho người sử dụng.

Cùng tham gia vào phân khúc xe ga tầm trung trên thị trường, Grande và Lead luôn mang tới sự phân vân cho chị em phụ nữ khi chọn mua. Honda vừa tung ra Lead 2022 mới nhất với động cơ eSP+, còn Yamaha chỉ duy trì dòng Grande Hybrid trên thị trường. Vậy giữa hai dòng xe này thì đâu là lựa chọn tốt hơn cho người sử dụng?

1. Giá bán Honda Lead 2022 rẻ hơn chút so với Grande Hybrid

Mặc dù được bán tại đại lý với giá cao hơn đề xuất của hãng, nhưng giá Lead 2022 ở thời điểm hiện tại là tháng 2/2022 cũng chỉ từ 38,99 - 42,29 triệu đồng. Trong khi đó, Grande Hybrid đang có giá bán tại đại lý rẻ hơn đề xuất của hãng nhưng cũng dao động từ 40,5 - 48,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Mức chênh giá giá khoảng 6 triệu đồng không quá lớn, nhưng cũng đáng để chị em phải cân nhắc khi lựa chọn. Do đó, nếu giá bán Grande Hybrid (cộng với chi phí giấy tờ) vượt quá nhiều so với mức tài chính để mua xe thì chị em nên chọn mua Lead 2022 cho "an toàn".

2. Grande Hybrid nhiều tính năng hiện đại hơn

Trên thực tế thì Grande Hybrid được Yamaha hướng i phân khúc tay ga cận cao cấp, do đó phải công bằng hơn thì phải so sánh nó với Honda SH Mode. Chính vì thế, nếu so sánh về mặt công nghệ với Lead 2022 thì Grande Hybrid có hàng loạt các ưu điểm nổi trội hơn:

- Công nghệ hybrid cao cấp: Đây là công nghệ mà một số hãng xe đang phát triển, với những ưu điểm về sức mạnh tốt hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn.

- Tiết kiệm xăng: Được đánh giá là chiếc tay ga tiết kiệm xăng nhất trên thị trường năm 2021 với mức tiêu thụ xăng là 1,69 lít xăng/100km (số liệu dựa trên báo cáo thử nghiệm của Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (NETC) của Cục Đăng kiểm Việt Nam). Trong khi đó, Lead 2022 được Honda công bố có mức tiêu thụ nhiên liệu là 2,16 lít xăng/100km.

- Được trang bị phanh ABS: Tuy nhiên chỉ phiên bản Đặc Biệt và phiên bản Giới Hạn mới được trang bị tính năng này, còn phiên bản Grande Hybrid Tiêu chuẩn không có.

Bên cạnh các nổi bật về công nghệ trên đây thì dành cho chị em phụ nữ, Grande cũng khá tiện dụng với việc sở hữu cốp rộng 27 lít, nắp bình xăng đặt phía đầu xe và đặc biệt là khối lượng rất nhẹ, chỉ 101kg (khi đổ đầy bình xăng). Do đó người dùng dễ điều khiển hơn, dễ quay đầu xe và dắt xe lên bậc thang lên nhà...tuy nhiên khối lượng nhẹ cũng là nhược điểm của xe khi chạy ở tốc độ cao xe không thực sự đầm máy. Dẫu vậy, do chủ yếu chị em phụ nữ chỉ sử dụng cho nhu cầu đi lại hàng ngày thì nhược điểm này không quá nặng.

Grande Hybrid cũng được nhiều chị em ưa chuộng nhờ thiết kế đẹp mắt theo phong cách cổ điển châu Âu trong dáng vẻ hiện đại, sử dụng đèn LED trên toàn thân xe. Yên xe cũng là da cao cấp, khá êm ái khi ngồi, trong khi yên xe của Lead được nhiều người đánh giá là khá cứng.

3. Honda Lead 2022 mạnh mẽ và bền bỉ

Honda nâng cấp cho Lead thế hệ 2022 với khối động cơ eSP+ 4 van mới (hiện cũng được sử dụng ở SH 125/150, SH Mode...), điều này mang tới cho máy có được sức mạnh ấn tượng. Cụ thể, công suất tối đa mà Lead 2022 đạt được là 8,22 kW tại 8500 vòng/phút, nếu so sánh với Grande Hybrid với công suất tối đa là 6,1kW tại 6500 vòng/phút thì có thể nói là Lead 2022 có thể "ăn đứt". Dẫu vậy bạn vẫn thấy Grande Hybrid rất "bốc" bởi máy đạt mô-men xoắn khá tốt ở vòng tua thấp cộng với khối lượng nhẹ khiến xe tăng tốc không hề thua kém đối thủ.

Với khối lượng 113kg khiến xe khá đầm chắc khi di chuyển ở tốc độ cao, khiến người điều khiển cảm thấy an toàn. Đương nhiên đây cũng sẽ là nhược điểm đặc biệt là chị em phụ nữ khi dắt xe phải dùng nhiều sức hơn.

Bù lại Lead 2022 dường như nhiều trang bị tiện dụng hơn so với Grande Hybrid, cốp rộng 37 lít hơn hẳn 10 lít so với Grande Hybrid - điều này đối với chị em phụ nữ sẽ thực sự hữu hiệu. Ngoài ra, Lead còn có kèm theo hốc chứa đồ phía trước có thể chứa vừa cả một chai nước suối, chị em có thể để găng tay, khẩu trang, kính râm thoải mái vì có nắp đóng nên không sợ bụi hoặc nước rơi vào. Hơn nữa ở phiên bản Đặc biệt và Cao Cấp còn có thêm cổng sạc USB tiện dụng cho nhu cầu sạc smartphone.

Một điều mà Lead 2022 cũng hơn so với Grande Hybrid là nó được trang bị chìa khóa thông minh Smartkey trên tất cả phiên bản, trong khi đó, Grande Hybrid Tiêu chuẩn vẫn sử dụng khóa cơ thông thường.

Xét về khía cạnh độ bền thì Lead cũng được đánh giá cao hơn khi ít bị hỏng vặt và chi phí sửa chữa cũng rẻ. Trong khi nếu sửa Grande Hybrid thì sẽ tốn tiền hơn, nguyên nhân là do các phụ tùng của Yamaha chủ yếu là hàng chính hãng, trong khi phụ tùng phụ kiện của Lead thì nhiều lựa chọn với đa dạng chủng loại hơn.

Cùng với đó thì Lead cũng nổi tiếng là dòng xe giữ giá, do đó nếu như bạn quan tâm về giá trị xe sau khi dùng và bán lại thì Lead 2022 cũng là lựa chọn tốt.

TẠM KẾT: Ở mức giá cao hơn, Grande Hybrid sẽ mang tới cho chị em một chiếc xe nhẹ nhàng, thiết kế đẹp mắt và loạt công nghệ hiện đại hàng đầu. Tuy nhiên Lead 2022 sẽ là lựa chọn cho chị em thích "ăn chắc mặc bền" với những ưu điểm về sức mạnh, sự tiện dụng và khả năng giữ giá ấn tượng.

