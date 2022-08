Hãng mô tô lừng danh Can-Am trình làng bộ đôi mô tô điện cực chất

Can-Am - hãng mô tô nổi tiếng của Canada những năm 1970 - 1980 với các dòng cào cào và mô tô offroad. Sau khi bị phá sản, thương hiệu này được BRP thu mua và tiếp tục phát triển với các dòng mô tô ba bánh, mô tô nước. Những thông tin đầu tiên về việc Can-Am sẽ phát triển mô tô 2 bánh xuất hiện từ năm 2015 nhưng cho tới đầu năm 2022, hãng xe này mới chính thức công bố kế hoạch sản xuất xe mô tô điện với việc giới thiệu 4 mô hình xe điện hai bánh của mình.

Và mới đây, sau 6 tháng công bố kế hoạch thì mới đây nhà sản xuất Canada đã chính thức trình làng bộ đôi mô tô điện đầu tiên của mình mang tên Can-Am Origin và Can-Am Pusle. Cả hai đều mang những đặc điểm và màu sắc khá giống với các dòng mô tô Husqvarna như là đèn xe, đuôi xe, chắn bùn...

Can-Am Origin là dòng mô tô điện vượt địa hình, đối thủ chính của nó là mẫu xe điện Zero FX và cào cào Kawasaki KL. Xe được lấy cảm hứng từ dòng mô tô 'Track ‘n’ Trail’ nổi tiếng một thời của Can-Am. Xe sở hữu tay lái cao cùng ghế ngồi thoải mái, bánh offroad chuyên dụng và hệ thống giảm xóc đặc trưng của các mẫu địa hình. So với người anh em cùng ra mắt thì Origin trông "to con" hơn.





Trong khi đó Can-Am Pulse lại mang thiết kế roadster phù hợp với việc di chuyển trên đường phố hoặc những chuyến phượt trên địa hình đường nhựa. Xe sở hữu tay lái thấp hơn và tư thế ngồi hơi chếch về trước, đồng thời dùng bộ lốp béo đặc trưng của các mẫu mô tô đường phố.

Hiện các thông tin về kỹ thuật của bộ đôi xe điện nhà Can-Am chưa được tiết lộ, tuy nhiên trước đó hãng đã làm việc với Rotax - nhà sản xuất động cơ nổi tiếng đã hợp tác với BMW và Aprilia để sản xuất động cơ điện mang tên Rotax E-Power với sức mạnh và mômen xoắn cực ấn tượng.

Dự kiến bộ đôi xe điện Can-Am sẽ chính thức trình làng từ năm 2024 tới.

