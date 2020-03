Giá xe Honda SH, SH Mode, Vision...đồng loạt giảm mạnh "cứu" thị trường ảm đạm

Thứ Ba, ngày 24/03/2020 15:00 PM (GMT+7)

Nhiều mẫu xe số đang bán dưới giá đề xuất; các xe ga hot như Honda SH 125/150, SH Mode, Honda Vision giảm giá đáng kể ở đại lý khi khách hàng đến mua xe vẫn còn thưa thớt hơn so với thường lệ.

Giá bán nhiều mẫu xe đang hạ nhiệt khi thị trường ảm đạm hơn. Ảnh minh họa: Internet

Thị trường xe máy dù đã bước sang cuối tháng 3 nhưng vẫn chưa có nhiều tín hiệu nóng lên. Tình trạng thị trường ảm đạm hơn thường lệ kéo dài suốt hơn 1 tháng nay.

Theo số liệu của Honda Việt Nam, trong tháng 2, hãng xe đã bán ra tổng số 163.000 xe máy các loại. Doanh số của doanh nghiệp xe máy nắm thị phần lớn nhất Việt Nam giảm tới giảm 33% so với tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái (trùng với thời điểm Tết Nguyên đán).

Trong đó, Wave Alpha là mẫu xe số bán chạy nhất với 25.982 xe, chiếm 16% tổng doanh số bán xe và mẫu xe ga Vision đạt 32.448 xe bán ra, chiếm 20% tổng doanh số bán xe máy của Honda Việt Nam trong tháng 2.

Thị trường ảm đạm hơn khiến các đại lý buộc phải giảm giá xe bán ra. Trên thực tế, giá xe máy Honda tại đại lý tiếp đà giảm từ cuối tháng 2 và ổn định trong nửa đầu tháng 3 với mức giảm rõ nét ở hầu hết các mẫu xe, kể cả những mẫu xe hot như Honda Air Blade 2020, SH Mode hay thậm chí cả 2 mẫu xe SH 125/150 mới.

Khảo sát ở một vài đại lý Honda tại Hà Nội cho thấy, giá bán của Honda Blade giảm dưới giá đề xuất từ 100 - 500.000 đồng tùy theo từng phiên bản. Wave RS bán đúng giá niêm yết còn mẫu xe số ăn khách nhất là Wave Alpha ghi nhận mức chênh nhẹ, từ 600.000 – 1 triệu đồng.

Các mẫu xe kén khách như xe côn tay Winner X, PCX cũng buộc phải bán dưới giá đề xuất ở tất cả các phiên bản. Trong đó, phiên bản Winner X thể thao giảm tới 6 triệu đồng; các phiên bản Winner X Camo và đen mờ giảm từ 4 – 4,5 triệu đồng; PCX giảm 2- 2,5 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất. Phiên bản PCX Hybrid giảm tới 5 triệu đồng.

Ở phân khúc xe tay ga, nhiều mẫu xe ga giá cũng đang tiếp tục xu hướng ổn định và giảm đáng kể so với trước đâ. Hiện, giá Honda Lead tại đại lý đắt hơn không dáng kể khi chênh khoảng 500.000 đồng. Thậm chí, phiên bản Lead cao cấp và bản màu đen mờ còn bán dưới giá đề xuất khoảng trên dưới 400.000 đồng. Chỉ có mẫu xe ga cỡ nhỏ Honda Vision đang bán đắt hơn 1 – 1,3 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực.

Ngay cả các mẫu xe hot của Honda cũng đang có giá bán giảm thấp chưa từng thấy kể từ hồi cuối năm ngoái.

Thay vì mức chênh lên tới gần 20 triệu đồng. Honda SH giảm toàn bộ các phiên bản kể từ tháng 2. Mức chênh giá của Honda SH giờ chỉ còn chưa đầy một nửa so với trước đó. Theo đó, nhiều đại lý hiện bán Honda SH 125 CBS có giá 77 – 78 triệu đồng, chênh 6 - 7 triệu đồng so với giá đề xuất; Honda SH 125 ABS có giá 87 triệu đồng, chênh 8 triệu đồng so với giá đề xuất.

Honda SH 150 có giá 93 triệu, chênh khoảng 5 triệu đồng trong khi Honda SH 150 ABS có giá bán chênh lệch trên 8 triệu đồng so với giá đề xuất. Đây được xem là mức giá thấp nhất đối với các dòng xe SH kể từ năm ngoái trở lại đây.

Mức giảm tương tự đối với các dòng SH Mode. Theo đó, cả 3 phiên bản SH Mode hiện có mức chênh từ 5 – 8 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất. Giá bán tại đại lý ở mức 57 - 65 triệu đồng tùy phiên bản.

