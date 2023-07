Giá Piaggio Liberty giữa tháng 7/2023, khuyến mại khủng

Bước sang tháng 7/2023, các dòng xe tay ga của gia đình Piaggio Liberty, từ mẫu xe Liberty 50cc, đều đang được hưởng chương trình khuyến mại hấp dẫn cho tới hết tháng. Cụ thể, từ ngày 06/07 đến 31/07/2023, người mua xe ga Piaggio Liberty sẽ được hưởng chương trình trả góp với 0% lãi suất kéo dài trong 12 tháng.

Khi trả ngay bằng tiền mặt, khách hàng sẽ được tăng voucher phụ kiện trị giá 3 triệu đồng. Với gói phụ kiện này, người dùng sẽ có cơ hội trang bị thêm các phụ kiện cá tính cho mẫu xe ga Liberty mới của mình. Bên cạnh đó, một số đại lý Piaggio còn có khuyến mại thêm 2 chai dầu máy, miễn phí giao xe tận nhà, miễn phí cứu hộ 1 năm và gói bảo trì 3 lần miễn phí.

Bảng giá Piaggio Liberty giữa tháng 7/2023:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Khuyến mại Liberty 125 S (Đỏ) 57,7 57,7 Voucher trị giá 3 triệu đồng tiền mua phụ kiện. Liberty 125 S (Cam) 57,7 57,7 Liberty 125 S (Vàng) 57,7 57,7 Liberty 125 S (Xám) 57,7 57,7 Liberty 125 One (Đen) 48,6 48,6 Liberty 125 One (Trắng) 48,6 48,6 Liberty 125 #25 60,8 60,8

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Hiện tại theo danh mục phân phối chính thức của Piaggio thì Liberty đang được bán ra với 3 phiên bản gồm: Liberty 125 One với 2 màu tùy chọn, Liberty 125 S với 5 màu sắc tùy chọn; và Liberty 125 Bản kỷ niệm 25 năm với mùa Xanh đặc trưng. Liberty được đánh giá là dòng xe tay ga tầm trung, rất cuốn hút ở thị trường Việt Nam, hoàn toàn có thể cạnh tranh mạnh với các đối thủ khác cùng phân khúc.

Mẫu xe ga này có ngoại hình bắt mắt, hấp dẫn thế hệ trẻ. Nổi bật với những điểm nhấn nhá về cách phối màu cùng thiết kế đặc trưng là tấm cà vạt với lô-gô Piaggio nổi bật ở mặt nạ trước. Thiết kế yên ngồi xe rộng, thoải mái cho 2 người ngồi với thanh tay vịn phía sau an toàn. Chiều cao yên ngồi hợp lý và bàn để chân cho người ngồi sau có thể gấp gọn vào được.

Trên Liberty hiện tại có những cải tiến để tăng độ tiện dụng cho quá trình vận hành. Chẳng hạn như xe có mặt đồng hồ điện tử với màn hình LCD hiện đại, đèn LED định vị nhằm mang đến sự thoải mái và an toàn tối đa cho người sử dụng. Đảm bảo an toàn cho xe là phanh đĩa cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Ổ khóa xe là hệ thống khóa từ chống trộm thuộc hạng an toàn hàng đầu trên thị trường hiện nay.

Đáng chú ý, Piaggio Liberty được trang bị động cơ i-Get thế hệ mới, đi kèm với hệ thống phun xăng điện tử đảm bảo hiệu suất tối đa và lượng tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu. Khối động cơ 124,5cc giúp cho Liberty đạt công suất tối đa 7,6 kW tại 7.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Bảng thông số kỹ thuật của Piaggio Liberty 125:

Loại động cơ Piaggio iGet, Xi lanh đơn, 4 kì, 3 van, phun xăng điện tử Dung tích xi lanh 124,5cc Công suất cực đại 7,6 kW tại 7.600 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm tại 6.000 vòng/phút Hệ thống cấp nhiên liệu Phun xăng điện tử Hệ thống khởi động Điện Hệ thống làm mát Làm mát bằng gió cưỡng bức Hộp số CVT Giảm xóc trước Giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép kết hợp với lò xo ống lồng Giảm xóc sau Giảm chấn thủy lực hiệu ứng kép với lò xo ống lồng 5 vị trí điều chỉnh Phanh trước Phanh thủy lực, đĩa phanh ABS 240 mm thép không rỉ Phanh sau Phanh tang trống đường kính 140 mm Lốp trước Lốp không xăm 90/80-16 inch Lốp sau Lốp không xăm 100/80-14 inch Dài x Rộng 1.958 x 695 mm Khoảng cách trục xe 1359 mm Dung tích bình xăng 6 lít Tiêu chuẩn khí thải Euro 3

