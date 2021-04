Giá Honda Vision không ngừng "phi mã" từ đầu năm 2021

Thứ Năm, ngày 08/04/2021 15:00 PM (GMT+7)

Từ đầu năm 2021 tới nay, giá xe tay ga Vision đã tăng trung bình tới gần 6% và có xu hướng vẫn tăng nhẹ trong thời gian tới.

Nếu như năm 2020, giá Honda Vision có những khi chạm giá niêm yết thì với những biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 và những dự đoán về triển vọng kinh tế năm 2021, từ đâu năm tới nay, giá của chiếc tay ga quốc dân này luôn ở mức "nóng bỏng tay".

Theo quan sát của chúng tôi, giá Honda Vision 2021 phiên bản Cá tính luôn ở mức chênh từ 3-6.5 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng, tuy nhiên mức chênh lệch cũng có sự khác nhau giữa các khu vực, cụ thể:

Biến động giá Vision Cá tính 4 tháng đầu năm 2021.

Có thể thấy rằng, mặc dù luôn ở mức cao hơn giá niêm yết nhưng giá bán Vision 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh luôn cao hơn từ 900,000 - 1,700,000 đồng so với giá tại Hà Nội. Cùng với đó, tốc độ tăng giá của Vision Cá tính tại Tp.HCM cũng nhanh hơn so với tại Hà Nội, cụ thể giá Vision cá tính tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 1.8 triệu đồng kể từ đầu năm (tương đương tăng 4.5%), trong khi con số này tại Hà Nội là 1 triệu động (tương đương 2.6%).

Tương tự với phiên bản Cá tinh thì Honda Vision tiêu chuẩn cũng luôn ở mức cao hơn giá đề xuất mặc dù mức chênh này chỉ từ 2-2.5 triệu đồng, và mức giá bán tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cao hơn đáng kể so với giá bán tại Hà Nội. Đặc biệt, giá phiên bản Vision tiêu chuẩn ở thời điểm đầu tháng 4/2021 hiện ở mức tới 36.2 triệu đồng, chênh 6 triệu so với giá niêm yết, và đã tăng 2.8 triệu đồng so với hồi tháng 1/2021 (tăng 8.3%).

Biến động giá Honda Vision 2021 bản tiêu chuẩn.

Nguyên nhân của việc Honda Vision luôn có giá bán tại đại lý cao hơn mức giá đề xuất bởi nhu cầu của người tiêu dùng về dòng xe này dường như chưa bao giờ giảm sút, đặc biệt là trong giai đoạn tiêu dùng đang phục hồi khi đại dịch đã dần được kiểm soát. Trong khi đó các đại lý - những người kinh doanh - sẽ luôn hoạt động theo quy luật cung-cầu, nhu cầu càng nhiều, giá càng cao.

Giá Honda Vision 2021 tại đại lý chưa ngừng "hot".

Dự kiến, trong Quý II/2021, giá Honda Vision cũng sẽ không có dấu hiệu giảm nhiệt, tuy nhiên mức giá sẽ ở mức ổn định hơn vì người tiêu dùng cũng sẽ có những cân nhắc khi giá Vision vượt quá cao so với mức giá niêm yết.

