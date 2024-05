Giá Honda Air Blade 125 nửa cuối tháng 5/2024, chênh hơn 1 triệu đồng

Trong khi thị trường xe máy nói chung đang sụt giảm doanh số thì lượng người mua tập trung vào các mẫu xe máy Honda vẫn đang có số lượng lớn. Trong số đó, có nhều người vẫn đang khao khát sở hữu dòng xe ga Honda Air Blade 125. Hiện nay, mẫu xe ga này cũng đang được bán ra với giá rất hấp dẫn.

Khảo sát một HEAD Honda ở Ninh Bình cho thấy, Air Blade 125 có giá tại đại lý cao hơn giá niêm yết của nhà sản xuất. Mức chênh lệch này dao động từ 200 nghìn đồng cho tới khoảng 1,3 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản. Mức chênh nhẹ như vậy giúp cho người tiêu dùng có cơ hội nhiều hơn và được hưởng lợi nhiều hơn nếu mua Air Blade 125.

Bảng giá Honda Air Blade 125 giữa tháng 4/2024:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Air Blade 125 Tiêu chuẩn 40 41,3 Air Blade 125 Đặc biệt 43,19 43,3

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Thuộc phân khúc xe ga tầm trung, Honda Air Blade 125 sở hữu nhiều điểm cộng về mặt thiết kế và trang bị. Về thiết kế, Air Blade 125 có nhiều đường nét thể thao, trẻ trung và cập nhật xu hướng hiện đại, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Cách phối màu trên xe tinh tế, các đường nét sắc sảo, cùng những điểm trang trí cuốn hút về mặt thị giác. Khung xe hoàn toàn mới, duy trì độ đầm chắc, mà vẫn giúp xe nhỏ gọn và thanh thoát.

Trong khi đó, trang bị trên Air Blade 125 tiên tiến, điển hình với hệ thống đèn pha LED, cùng mặt đồng hồ LCD thể thao. Không những thế, xe ga Air Blade 125 còn có nhiều trang bị tiện ích, nổi bật là hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key, cổng sạc tiện lợi và hộc đựng đồ dưới yên rộng rãi.

Đảm bảo an toàn cho Air Blade 125 là hệ thống phanh đĩa an toàn, có tùy chọn ABS. “Trái tim” của Air Blade 125 là hệ thống động cơ eSP+ 4 valve, thế hệ mới, cho khả năng tăng tốc và leo dốc nhanh hơn so với phiên bản trước. Công suất đầu ra tối đa của xe là 8,75 kW tại 8.500 vòng/phút. Xe đạt khả năng tiết kiệm nhiên liệu khá với mức tiêu thụ trung bình là 2,26 lít/100 km.

Tại thị trường xe ga ở Việt Nam hiện nay, trong tầm giá nhỉnh 40 triệu đồng, Honda Air Blade 125 đang là dòng xe ga chất lượng, thu hút nhiều người mua. Mẫu xe ga này phù hợp với cả phái mạnh và phái đẹp, cùng nhiều lứa tuổi khác nhau. Hơn nữa, giá bán xe khá ổn định và mức chênh hiện tại là không đáng kể.

