Điểm danh 5 ngôi sao nổi tiếng làng túc cầu cực mê xe hai bánh

Thứ Hai, ngày 22/02/2021 15:00 PM (GMT+7)

Xe hai bánh đi với các chân sút không phải là điều hay gặp. Nhưng cũng không ít các ngôi sao làng túc cầu lại rất mê sưu tầm xe.

Cầu thủ bóng đá và mô tô không phải là cặp bài trùng thường đi với nhau. Thế nhưng vẫn có rất nhiều chân sút nổi tiếng làng túc cầu sở hữu các mẫu mô tô độc đáo. Chúng thường không phải là các mẫu xe thông thường mà được chỉnh sửa hoặc đem lại danh tiếng hơn cho những cầu thủ này.

Cùng điểm lại 5 ngôi sao nổi tiếng làng túc cầu trên thế giới rất mê xe hai bánh sau:

1. David Beckham (Anh)

Bất cứ lúc nào nhắc tới bóng đá và xe mô tô thì điều chắc chắn là có tên của danh thủ David Beckham. Beckham từng là cựu tuyển thủ của Anh, Manchester United, Real Madrid, AC Milan. Chân sút này còn là đội trưởng của đội tuyển Anh trong một số năm và sự nghiệp của Beckham nổi tiếng nhất vào những năm 2000-2004.

Beckham quan tâm tới mô tô và được công chúng biết tới khi anh làm việc tại LA Galaxy tại Los Angeles, Mỹ. Anh thường được bắt gặp cầm lái một chiếc xe độ hiệu Harley Davidson trên các con đường của đồi Hollywood. Anh cũng xuất hiện trong tập phim 90 phút do BBC thực hiện với nhan đề là “Beckham into the unknown” khi anh cùng chiếc Triumph Bonnevilles độ và một số người bạn lái xe vào khu rừng rậm Amazon.

2. Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển)

Tiền đạo cực nguy hiểm này của Thụy Điển từng chơi cho nhiều câu lạc bộ khác nhau của châu Âu như Ajax, Juventus, AC Milan, Barcelona, Inter Milan, PSG, Manchester United và giành rất nhiều chiến thắng cho các câu lạc bộ này.

Vào năm 2008 khi còn đang chơi cho Inter Milan, tiền đạo người Thụy Đienẻ này từng được bắt gặp cưỡi trên chiếc Harley-Davidson VRSCF V-Rod Muscle. Sau đó anh cũng thường xuyên có liên lạc với văn phòng của Harley-Davidson ở Stockholm để đặt một chiếc xe độ đặc biệt hoàn toàn màu đen. Harley Davidson cho biết Zlatan Ibrahimovic là người đàn ông đầu tiên mua loại xe này ở vùng Scandinavia.

3. Wayne Rooney (Anh)

Nếu bạn đánh tên đội trưởng Anh và Harley trên Google thì bạn sẽ lập tức tìm kiếm được sự kết nối giữa Wayne Rooney và hãng xe này.

Vào năm 2012, danh thủ Wayne Rooney từng đặt một chiếc mô tô độ rất độc đáo và đắt tiền. Xe thậm chí còn được đính các hạt kim cương và từng được đấu giá 109.000 Bảng (3,55 tỷ đồng) để dùng cho mục đích từ thiện.

4. Marco Materazzi (Ý)

Marco Materazzi là một trong những chân sút chủ chốt của đội tuyển Ý ở World Cup 2006. Anh từng chơi cho Inter Milan suốt 10 năm và tham gia tới 209 trận. Tên của Marco Materazzi được biết đến nhiều hơn khi va chạm với Zinedine Zidane tại 2006 Fifia World cup.

Cầu thủ này cũng được biết đến là người rất hâm mộ dòng mô tô Harley Davidson. Anh đã sở hữu một chiếc xe hiệu này và còn từng cầm lái cả chiếc mô tô MV Agusta Brutale 910R.

5. Ian Wright (Anh)

Cựu tuyển thủ Anh và siêu sao của câu lạc bộ Arsenal Ian Wright là người rất yêu mô tô. Sauk hi rút khỏi làng túc cầu vào năm 2000, anh từng tham gia các show TV.

Thậm chí Ian Wright còn thực hiện được ước mơ bấy lâu của mình là lái mô tô dọc theo bờ biển Mỹ trên chiếc Harley Davidson. Sau đó Wright cũng được bắt gặp thường xuyên đi lại bằng mô tô.

Nguồn: http://danviet.vn/diem-danh-5-ngoi-sao-noi-tieng-lang-tuc-cau-cuc-me-xe-hai-banh-502021222145820...Nguồn: http://danviet.vn/diem-danh-5-ngoi-sao-noi-tieng-lang-tuc-cau-cuc-me-xe-hai-banh-50202122214582007.htm