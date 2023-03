Đây là loạt lỗi vi phạm người đi xe máy thường gặp vào buổi tối

Do tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn so với ban ngày nên việc điều khiển xe máy vào ban đêm có thêm các quy định riêng nhằm bảo đảm an toàn cho người điều khiển và những người cùng di chuyển trên đường. Dưới đây là một số những lỗi mà khá nhiều người thường gặp phải khi điều khiển xe máy vào ban đêm.

1. Bật đèn chiếu xa trong khu đô thị

Đây có thể là lỗi gây nhiều "nhức nhối" với người di chuyển trên đường bởi nhiều người lái xe máy luôn bật đèn chiếu xa (đèn pha), thay vì đèn chiếu gần (đèn cốt). Việc bật đèn chiếu xa không chỉ khiến người đi ngược chiều bị chói mắt, mà ngay cả người đi cùng chiều phía trước bị chiếu vào gương chiếu hậu cũng bị ảnh hưởng về tầm nhìn, mất an toàn.

Theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì người điều khiển các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với các hành vi:

"m) Tránh xe không đúng quy định; sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều; không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật;

n) Bấm còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định;"

Như vậy, việc sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe ngược chiều cũng như bật đèn chiếu xa trong khu đô thị sau 22 giờ cho tới 05 giờ sáng hôm sau cũng đều sẽ bị xử phạt.

2. Bấm còi trong khu đô thị

Nhiều người có thói quen khi rẽ vào các ngõ phố yên tĩnh hoặc ít người qua lại thường có thói quen trong thì bấm còi thay vì giảm tốc độ và quan sát. Tuy nhiên nếu bạn thực hiện hành vi này vào ban đêm trong khu đô thị thì sẽ bị phạt.

Cụ thể việc bấm còi trong khu đô thị từ sau 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ sáng ngày hôm sau sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 200.000 đồng theo quy định của Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Ngoài ra, theo quy định của khoản 3 điều này thì người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) sẽ bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng nếu:

"c) Bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định;"

3. Không bật đèn chiếu sáng vào trời tối

Nếu như việc sử dụng đèn chiếu xa không đúng cách bị phạt thì việc không bật đèn chiếu sáng vào ban đêm cũng bị xử phạt. Cụ thể theo quy định tại khoản 1, điều 6 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (bao gồm cả xe máy điện) sẽ bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng với hành vi:

"l) Không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn;"

Chính vì thế, người điều khiển xe máy cần chú ý bật đèn chiếu sáng khi trời tối để vừa đảm bảo tầm nhìn, vừa không bị xử phạt.

